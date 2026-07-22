ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του
Νομίσματα
14:26 - 22 Ιουλ 2026

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η άνοδος της τιμής του Bitcoin που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες οδήγησε το κρυπτονόμισμα σε υψηλό μήνα στα 67.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο όμως «φρέναρε» και υποχώρησε την Τετάρτη 22/7 περίπου κατά 1.000 δολάρια.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα σημείωσε ισχυρό ράλι την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη και την Τετάρτη, μετά τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε από επίπεδα κάτω των 62.000 δολαρίων στα 65.600 δολάρια μέσα σε περίπου μία ημέρα, πριν σταματήσει η ανοδική του πορεία και υποχωρήσει στα 62.500 δολάρια την Παρασκευή.

Οι αγοραστές επενέβησαν σε αυτό το σημείο και απέτρεψαν νέα πτώση. Αντίθετα, το Bitcoin ανέκαμψε και κινήθηκε γύρω από τα 64.000 δολάρια το Σάββατο, πριν ενισχυθεί ελαφρώς στα 65.000 δολάρια την Κυριακή.

Τη Δευτέρα υποχώρησε ξανά στα 63.750 δολάρια, όμως αντέδρασε άμεσα και επέστρεψε στα 65.600 δολάρια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η αγοραστική πίεση ενισχύθηκε τις επόμενες ώρες και το BTC εκτοξεύθηκε στα 67.000 δολάρια (στη Binance) για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι έχει κερδίσει πάνω από 9.000 δολάρια από το χαμηλό πολλών ετών της 1ης Ιουλίου, ενώ υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι που εξηγούν αυτή την άνοδο.

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο και το Bitcoin υποχώρησε λίγο κάτω από τα 66.000 δολάρια. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης κυμαίνεται στα 65.938,78 δολάρια σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 0,51%.

Η κεφαλαιοποίησή του διαμορφώνεται πλέον στα 1,32 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει πάνω από το 57%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Αρνητικό έδαφος για τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα - Βουτιά 90% για τη DeXe

Τα περισσότερα μεγάλα altcoins έχουν επίσης υποχωρήσει μετά τα χθεσινά κέρδη, ενώ το RAIN σημείωσε άνοδο άνω του 6%, πλησιάζοντας τα 0,015 δολάρια.

Τα HYPE, NEAR και ZEC κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων altcoins, με πτώσεις έως και 7%.

Τα Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) και Stellar (XLM) κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος, αν και με πιο περιορισμένες απώλειες.

Αντίθετα, το RAIN ενισχύθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα 0,015 δολάρια, ενώ το ONDO ανέκτησε το επίπεδο των 0,40 δολαρίων.

Το εγγενές token της DeXe (DEXE) αποτελεί μακράν τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 24 ωρών. Το κρυπτονόμισμα κατέρρευσε σχεδόν 90%, υποχωρώντας στα 4,50 δολάρια. Παράλληλα, βρίσκεται πολύ κοντά στο να βγει από την κατάταξη των 100 μεγαλύτερων altcoins βάσει κεφαλαιοποίησης, καθώς η αξία του έχει μειωθεί στα 432 εκατ. δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40 δισ. δολάρια από το χθεσινό τοπικό υψηλό και διαμορφώνεται πλέον στα 2,3 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Bitcoin κοντά στα $65.000: Η άνοδος του πετρελαίου δεν «τρομάζει» την αγορά κρυπτονομισμάτων
Νομίσματα

Το Bitcoin κοντά στα $65.000: Η άνοδος του πετρελαίου δεν «τρομάζει» την αγορά κρυπτονομισμάτων

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin
Νομίσματα

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια
Νομίσματα

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών
Νομίσματα

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Κατρακύλησε» άνω του 4% μετά από αναφορές για ενδεχόμενη επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Πολιτική
24/07/2026 - 16:20

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Αναλύσεις
24/07/2026 - 16:15

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:12

Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

Εργασιακά
24/07/2026 - 15:59

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Υγεία
24/07/2026 - 15:58

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:52

TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Πολιτική
24/07/2026 - 15:40

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ