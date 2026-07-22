Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Η άνοδος της τιμής του Bitcoin που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες οδήγησε το κρυπτονόμισμα σε υψηλό μήνα στα 67.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο όμως «φρέναρε» και υποχώρησε την Τετάρτη 22/7 περίπου κατά 1.000 δολάρια.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα σημείωσε ισχυρό ράλι την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη και την Τετάρτη, μετά τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε από επίπεδα κάτω των 62.000 δολαρίων στα 65.600 δολάρια μέσα σε περίπου μία ημέρα, πριν σταματήσει η ανοδική του πορεία και υποχωρήσει στα 62.500 δολάρια την Παρασκευή.

Οι αγοραστές επενέβησαν σε αυτό το σημείο και απέτρεψαν νέα πτώση. Αντίθετα, το Bitcoin ανέκαμψε και κινήθηκε γύρω από τα 64.000 δολάρια το Σάββατο, πριν ενισχυθεί ελαφρώς στα 65.000 δολάρια την Κυριακή.

Τη Δευτέρα υποχώρησε ξανά στα 63.750 δολάρια, όμως αντέδρασε άμεσα και επέστρεψε στα 65.600 δολάρια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η αγοραστική πίεση ενισχύθηκε τις επόμενες ώρες και το BTC εκτοξεύθηκε στα 67.000 δολάρια (στη Binance) για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι έχει κερδίσει πάνω από 9.000 δολάρια από το χαμηλό πολλών ετών της 1ης Ιουλίου, ενώ υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι που εξηγούν αυτή την άνοδο.

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο και το Bitcoin υποχώρησε λίγο κάτω από τα 66.000 δολάρια. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης κυμαίνεται στα 65.938,78 δολάρια σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 0,51%.

Η κεφαλαιοποίησή του διαμορφώνεται πλέον στα 1,32 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει πάνω από το 57%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Αρνητικό έδαφος για τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα - Βουτιά 90% για τη DeXe

Τα περισσότερα μεγάλα altcoins έχουν επίσης υποχωρήσει μετά τα χθεσινά κέρδη, ενώ το RAIN σημείωσε άνοδο άνω του 6%, πλησιάζοντας τα 0,015 δολάρια.

Τα HYPE, NEAR και ZEC κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων altcoins, με πτώσεις έως και 7%.

Τα Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) και Stellar (XLM) κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος, αν και με πιο περιορισμένες απώλειες.

Αντίθετα, το RAIN ενισχύθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα 0,015 δολάρια, ενώ το ONDO ανέκτησε το επίπεδο των 0,40 δολαρίων.

Το εγγενές token της DeXe (DEXE) αποτελεί μακράν τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 24 ωρών. Το κρυπτονόμισμα κατέρρευσε σχεδόν 90%, υποχωρώντας στα 4,50 δολάρια. Παράλληλα, βρίσκεται πολύ κοντά στο να βγει από την κατάταξη των 100 μεγαλύτερων altcoins βάσει κεφαλαιοποίησης, καθώς η αξία του έχει μειωθεί στα 432 εκατ. δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40 δισ. δολάρια από το χθεσινό τοπικό υψηλό και διαμορφώνεται πλέον στα 2,3 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.