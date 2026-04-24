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Ρούμπιο για Μουντιάλ: Δε θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης
Διεθνή
13:52 - 24 Απρ 2026

Ρούμπιο για Μουντιάλ: Δε θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Το Μουντιάλ του 2026 απέχει περίπου ενάμιση μήνα από την έναρξή του, ωστόσο η συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στην τελική φάση εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο διάστημα.      

Υπενθυμίζεται ότι χθες (23/4), υπήρξε δημοσίευμα που έκανε λόγο για ενδεχόμενη πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλειστεί το Ιράν από τη διοργάνωση και να αντικατασταθεί από την Ιταλία, η οποία είχε αποκλειστεί πρόσφατα σε αγώνα μπαράζ από τη Βοσνία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόβλημα με τους Ιρανούς αθλητές, ωστόσο τόνισε πως δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι αποτελούν τμήμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Δεν υπάρχει κανείς από τις ΗΠΑ που να τους έχει προσκαλέσει να έρθουν». Όπως πρόσθεσε, το ζήτημα με το Ιράν δεν αφορά τους αθλητές, αλλά άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνοδεύουν την αποστολή και τα οποία, όπως υποστήριξε, έχουν σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Ίσως δεν τους επιτρέψουμε να εισέλθουν στη χώρα, αλλά {κάτι τέτοιο} δε θα ισχύσει και για τους αθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί κάποιος να φέρνει μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης στις ΗΠΑ και να τα παρουσιάζει ως δημοσιογράφους ή προπονητές».

Να σημειωθεί εδώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατατάξει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στις λεγόμενες «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

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