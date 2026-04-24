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Bitcoin: Από τον φόβο στο «FOMO» σε 72 ώρες – Ράλι με προειδοποιήσεις για νέα διόρθωση
Νομίσματα
13:25 - 24 Απρ 2026

Bitcoin: Από τον φόβο στο «FOMO» σε 72 ώρες – Ράλι με προειδοποιήσεις για νέα διόρθωση

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα γύρω από το Bitcoin άλλαξε εντυπωσιακά μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Santiment, η ψυχολογία των επενδυτών πέρασε από έντονο φόβο σε υπερβολικό ενθουσιασμό (“FOMO”), κάτι που πλέον θεωρείται προειδοποιητικό σημάδι.

Από τον φόβο στην αισιοδοξία

Τη Δευτέρα (20/4), το Bitcoin φαινόταν να «κολλάει» γύρω στα 76.000 δολάρια, με αρνητικά σχόλια να κυριαρχούν στα social media. Η Santiment κατέγραψε τότε έντονο κλίμα φόβου (FUD), το οποίο συχνά λειτουργεί ως σήμα αγοράς.

Μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου, όμως, η εικόνα είχε αλλάξει: το Bitcoin ξεπέρασε τα 78.000 δολάρια και πλησίασε ξανά τα 80.000. Αυτή τη στιγμή κινείται περίπου στα 77.500 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 4% μέσα στην εβδομάδα και σχεδόν 10% τον τελευταίο μήνα. Παρόλα αυτά, παραμένει περίπου 38% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο του 2025.

Η Santiment επισημαίνει ότι η αγορά έχει πλέον περάσει σε «υπερβολικό ενθουσιασμό» (ultra FOMO), κάτι που αποτελεί λόγο προσοχής και όχι αισιοδοξίας. Όπως αναφέρει, μια σταθερή άνοδος πάνω από τα 80.000 δολάρια θα ήταν πιο «υγιής» αν συνοδευόταν από πιο συγκρατημένο κλίμα.

Ισχυρές εισροές από ETF

Στο μεταξύ, οι εισροές σε ETFs Bitcoin παραμένουν ισχυρές. Σύμφωνα με τη Farside Investors, στις 23 Απριλίου καταγράφηκαν καθαρές εισροές 223 εκατ. δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος (167,5 εκατ.) κατευθύνθηκε στο ETF της BlackRock, το γνωστό IBIT, το οποίο φέτος έχει συγκεντρώσει περίπου 3 δισ. δολάρια.

Προβληματισμός για τη «βάση» της ανόδου

Ωστόσο, σύμφωνα με το cryptopotato, δεν είναι όλοι οι αναλυτές αισιόδοξοι. Ο Carmelo Alemán εκτιμά ότι η πρόσφατη άνοδος δεν οφείλεται τόσο σε πραγματική ζήτηση (αγορές) όσο σε κινήσεις στην αγορά παραγώγων (futures).

Κατά τη διάρκεια της ανόδου, τα «ανοιχτά στοιχήματα» (open interest) αυξήθηκαν από 24,9 δισ. σε 28 δισ. δολάρια, ενώ θέσεις επενδυτών που πόνταραν στην πτώση («shorts») αξίας άνω του 1,1 δισ. δολαρίων αναγκάστηκαν να κλείσουν. Αυτό οδήγησε τεχνητά την τιμή προς τα πάνω.

Το πρόβλημα με τέτοιου είδους ράλι είναι ότι μπορεί να μην έχουν διάρκεια. Αν δεν στηρίζονται σε πραγματική ζήτηση, υπάρχει κίνδυνος απότομης διόρθωσης μόλις μειωθεί η αγοραστική πίεση.

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