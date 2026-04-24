Πετρέλαιο: Συνεχίζουν την ανοδική πορεία οι τιμές εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή (24/4), λόγω ανησυχιών για νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά τη δημοσιοποίηση από το Ιράν βίντεο που δείχνει κομάντος να επιβιβάζονται σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και λόγω της έλλειψης προόδου στο άνοιγμα της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού.

Πιο συγκεκριμένα, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών παραμένει ουσιαστικά μπλοκαρισμένη. Την ίδια στιγμή, η κατάληψη δύο φορτηγών πλοίων από το Ιράν ανέδειξε τις δυσκολίες της Ουάσινγκτον να ελέγξει τη διέλευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 2,07% στα 107,14 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται κατά 1,65% στα 97,37 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται ότι σε εβδομαδιαία βάση, το Brent καταγράφει άνοδο 18% και το WTI 15%, καταγράφοντας τα δεύτερα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από την έναρξη του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν πάνω από 3% υψηλότερα την Πέμπτη, μετά από αναφορές ότι συστήματα αεράμυνας αντιμετώπιζαν στόχους πάνω από την Τεχεράνη και έγινε λόγος και για ύπαρξη εσωτερικής διαμάχης στο Ιράν μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα της εταιρείας πετρελαϊκών συναλλαγών PVM.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει ενισχύσει το οπλοστάσιό του «λίγο» κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας, προσθέτοντας όμως ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να το εξουδετερώσει μέσα σε μία ημέρα. Την Τετάρτη δήλωσε ότι θα παρατείνει επ’ αόριστον την εκεχειρία, ώστε να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Reuters σημειώνει ότι η εκεχειρία φαίνεται ολοένα και περισσότερο ως προπαρασκευαστικό στάδιο για μια νέα σύγκρουση, σύμφωνα με την εταιρεία Haitong Futures. Εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν σημειώσουν πρόοδο έως τα τέλη Απριλίου και οι συγκρούσεις επαναληφθούν, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν σε νέα υψηλά για φέτος.

«Αναμένεται νέο οικονομικό πλήγμα, καθώς κρίσιμες αποστολές από την περιοχή παραμένουν μπλοκαρισμένες», δήλωσε η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην βρετανική εταιρεία Wealth Club. «Αυτό θα διατηρήσει υψηλό το κόστος για μια ευρεία γκάμα εμπορευμάτων».

Καθώς επενδυτές και κυβερνήσεις διεθνώς αναζητούν μια διαρκή ειρήνη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να θέσει «χρονοδιάγραμμα» για τον τερματισμό της σύγκρουσης και ότι επιθυμεί να επιτύχει «μια μεγάλη συμφωνία».

Ενισχύεται το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή κατά 1,30% και κυμαίνονται στα 45,07 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, διόρθωση καταγράφεται ξανά στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Ειδικότερα, ο χρυσός υποχωρεί 0,54% στα 4,698.79 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες 1,04% στα 74,71 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, απώλειες κατάγράφει και ο χαλκός κατά 1,44% στα 5.9910 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο έναντι του ευρώ κατά 0,05% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη μείωση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% με την ισοτιμία στα 1,3484 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει μικρή άνοδο της τάξης του 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8688 λίρα ανά ευρώ.