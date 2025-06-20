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Wall Street: Συγκρατημένες απώλειες με το βλέμμα στη Fed και τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
23:35 - 20 Ιουν 2025

Wall Street: Συγκρατημένες απώλειες με το βλέμμα στη Fed και τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι σταθεροποιητικές τάσεις «κέρδισαν» στην τελευταία συνεδρίαση της Wall Street για την εβδομάδα, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρά το ότι η είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα «παγώσει» ενδεχόμενη αμερικανική εμπλοκή για δύο εβδομάδες δημιούργησε προσωρινά κλίμα περιορισμένης ανακούφισης.  

Ωστόσο, σχετική ανησυχία προκαλούν και οι επόμενες κινήσεις της Fed, καθώς είναι εμφανές ότι υπάρχουν διαφωνίες στους κόλπους του συμβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο S&P 500 περιόρισε τις αρχικές του απώλειες, ενδεχομένως με ώθηση από τη θετική έκβαση των συνομιλιών στη Γενεύη για τη Μέση Ανατολή.

Έτσι, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,22% στις 5.967 μονάδες, ο Dow Jones έκλεισε με ανεπαίσθητη άνοδο 0,06% στις 42.206 μονάδες, και ο Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση και με -0,51% βρέθηκε στις 19.447 μονάδες.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, οι δύο από τους τρεις βασικοί δείκτες άφησαν την εβδομάδα στο «κόκκινο», με τον Dow να έχει υποχωρήσει 0,1% στο πενθήμερο και τον S&P 500 να έχει χάσει περίπου 0,2%. Οριακά κερδισμένος κατά 0,1% παρέμεινε ο Nasdaq.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με την απόδοση του 10ετούς να πέφτει στο 4,377% και του ευαίσθητου στα μηνύματα της Fed 2ετούς να διολισθαίνει στο 3,91%.

«Πιέστηκε» ο τεχνολογικός κλάδος – Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι της συνεδρίασης

Στις μετοχές, ο τεχνολογικός κλάδος κλήθηκε να διαχειριστεί τις πληροφορίες περί πιθανής ανάκλησης των αδειών λειτουργίας εταιρειών με εργοστάσια ημιαγωγών στην Κίνα, τις οποίες αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου ενημέρωσε κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών ότι προτίθεται να ανακαλέσει τις ειδικές άδειες κάποιων εταιρειών που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία στις δραστηριότητές τους στην Κίνα.

Έτσι, ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε τις ισχυρότερες πιέσεις με βασικές χαμένες τις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών όπως η Nvidia, η Broadcom, η Taiwan Semiconductor Manufacturing, η Lam Research και η KLA Corp.

Αν και η πτώση θεωρήθηκε από τους αναλυτές σχετικά περιορισμένη και απορροφήθηκε γρήγορα από την αγορά, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ψυχρολουσία για τον κλάδο που «βλέπει» μπροστά του νέα προβλήματα από την πρόθεση του Λευκού Οίκου να συνεχίσει πιέσει και να κοντράρει την Κίνα στο τεχνολογικό πεδίο.

Μεγάλη «βουτιά» για την Alphabet

Στις χαμένες ξεχώρισε η Alphabet με «βουτιά» άνω του 3%, όπως επίσης η Accenture λόγω της καθυστέρησης σε έργα της και η Smith & Wesson επηρεασμένη από την ασθενή κερδοφορία.

Κοντά στο 43% έχασε η Regencell Bioscience μετά την ενεργοποίηση του split της μετοχής της σε αναλογία 38 προς 1, σε αντίθεση με το θεαματικό ράλι άνω του 280% που είχε κάνει στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Αντιθέτως στις κορυφαίες κερδισμένες ξεχώρισε η Kroger, μετά την αναβάθμιση της πρόβλεψης εσόδων, η CarMax λόγω της δυναμικής στις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλλά και η GMS Inc. χάρη σε δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Home Depot αλλά και η QXO ενδιαφέρονται για εξαγορά της εταιρείας,

Άλμα και για την Circle Internet Group, η οποία επωφελήθηκε από τη θετική στάση της αμερικανικής Γερουσίας απέναντι στα stablecoins.

Η στάση της Fed μπερδεύει τους επενδυτές

«Οι αβεβαιότητες για τους επενδυτές αυξάνονται, με τη σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν να προσθέτει νέο γεωπολιτικό βάρος στις αγορές» εξηγεί ο Τομ Εσέι, του The Sevens Report. Και προσθέτει: «Ήδη υπήρχαν αρκετά άγνωστα (στοιχεία) για τους επενδυτές και τώρα προστέθηκε ακόμη ένα με τη σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν. Αυτά τα άγνωστα θα λειτουργήσουν ως εμπόδιο για τις μετοχές βραχυπρόθεσμα και θα καταστήσουν πιο δύσκολες τις ανοδικές αντιδράσεις, όμως από μόνα τους δεν επαρκούν για να προκαλέσουν διόρθωση».

«Η αγορά παλεύει με πολλαπλές προκλήσεις αυτή τη στιγμή, από γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητα στους δασμούς, έως ερωτήματα για το επόμενο βήμα της Fed», επεσήμανε ο Μπράιαν Μπίτελ, σύμβουλος της UBS Wealth Management.

Η επιφυλακτική στάση του Τζερόμ Πάουελ επηρεάζει αρκετά το επενδυτικό κλίμα, παρά τις δηλώσεις του Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του συμβουλίου ότι οι επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό θα είναι προσωρινές, προσθέτοντας μάλιστα ότι το συμβούλιο μπορεί να είναι σε θέση να μειώσει τα επιτόκια ήδη από την επικείμενη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Ενδεικτικό της διχογνωμίας που επικρατεί στους κόλπους της Fed είναι ότι ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τόμας Μπάρκιν, ανέφερε από την πλευρά του στο Reuters ότι «δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μείωση επιτοκίων», καθώς η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, ενώ οι δασμοί δημιουργούν αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό.

Πτωτικές τάσεις σε πετρέλαιο και χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 2,4% στα 76,99 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 0,2% στα 75 δολάρια . Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,8% στα 3.382 δολάρια ανά ουγγιά.

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