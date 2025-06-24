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Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο την εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν
Χρηματιστήρια
11:13 - 24 Ιουν 2025

Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο την εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές σημειώνουν άνοδο το πρωί της Τρίτης (24/6), καθώς το στις παγκόσμιες αγορές βελτιώθηκε μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει κέρδη 1,17% και διαμορφώνεται στις 541,30 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 1,77% στις 23.685,58 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,37% στις 8.790,63 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 1,22% στις 7.629,34 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 1,99% και διαμορφώνεται στις 39.400,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 1,03% στις 13.991,52 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κερδίζει 0,11% και διαμορφώνεται στις 7.417,34 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe Travel and Leisure σημείωσε άνοδο 4% στις πρώτες συναλλαγές. Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών και των εταιρειών αναψυχής που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Η EasyJet σημειώνει άνοδο 6,5%, η InterContinental Hotels καταγράφει άνοδο 2,5% και η Carnival κερδίζει 5,8%.

Ακόμα, οι μετοχές της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo σημειώνουν άνοδο 2,3% στις πρώτες συναλλαγές, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη.

Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο κλάδος Volvo Construction Equipment θα πουλήσει τη συμμετοχή του στην κινεζική SDLG και θα εξαγοράσει τον προμηθευτή κατασκευαστικών μηχανημάτων Swecon.

Καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι μετοχές των γερμανικών εταιρειών άμυνας σημειώνουν πτώση. Οι μετοχές της Hensoldt σημειώνουν πτώση 3,3%, η Rheinmetall κινείται πτωτικά κατά 2,9% και η Renk υποχωρεί κατά 3,5%.

Τέλος, η ετήσια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ξεκινάει σήμερα, με την αύξηση των αμυντικών δαπανών να αποτελεί το επίκεντρο της διήμερης συνάντησης στη Χάγη. Οι σύμμαχοι συμφώνησαν, αρχικά, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2035.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 11:16
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