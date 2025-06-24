Μέση Ανατολή: Οι αγορές γνωρίζουν -σχεδόν- πάντα καλύτερα - Τα δεδομένα στο ΧΑ

Τελικά αποδεικνύεται ότι οι αγορές γνωρίζουν – σχεδόν – πάντα καλύτερα, με το ΧΑ ουσιαστικά να δίνει τον τόνο με το εντυπωσιακό χθεσινό ενδοσυνεδριακό γύρισμα στο +0,93% (από -1% το πρωί) κάτι που λογικά θα συνεχιστεί και σήμερα μετά την ραγδαία αποκλιμάκωση που παρατηρείται στην Μέση Ανατολή.

Η πρόταση εκεχειρίας – και παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις – φαίνεται να αναγνωρίζεται από όλες τις εμπεκόμενες πλευρές με τις ασιαστικές αλλά κυρίως τις ευρωπαικές αγορές να ανοίγουν έντονα ανοδικά (Dax +2%) , αντίστοιχη αναμένεται και η κίνηση στο ελληνικό (άνοιγμα ΓΔ 1858 +2,1%)

Από ειδήσεις χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, το απόγευμα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του MSCI σχετικά με την πιθανότητα ένταξης του ΧΑ σε watchlist to Developed , ενώ μετά το κλείσιμο θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα τριμήνου του ΑΔΜΗΕ.

Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης της ΑΛΦΑ πριν την τριήμερη παύση λόγω της συγχώνευσης , ενώ με αποκομμένο το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα η ΒΙΟ (0,10/μετοχή) και η Cener (0,14/μετοχή) και αύριο παίρνουν σειρά η ΜΟΗ (1,25/μετοχή) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,40/μετοχή).

Επιτυχημένη η νέα έκδοση ομολόγου Tier1 από την ΠΕΙΡ για 400 εκ. με το επιτόκιο να κυμαίνεται χαμηλότερα από το αρχικώς εκτιμώμενο (6,75%) , παράλληλα η Metlen ανακοίνωσε την δυναμική της είσοδο στην αγορά των μπαταριών ΑΠΕ με στόχο τα 6 GWh μέχρι το τέλος του έτους.

Η τεχνική εικόνα του ΓΔ που είχε βραχυπρόθεσμα διαταραχτεί με την καθοδική διάσπαση του σημείου καμπής των 1807 μονάδων δείχνει να επανέρχεται στην προηγούμενη τάξη, με την μόνη επιφύλαξη ότι η ιστορία στην ΜΑ να μας έχει διδάξει ότι τίποτα δεν κρατάει για μεγάλο διάστημα και η δυναμική της περιοχής δεν προσφέρεται για βεβαιότητες και πανηγυρισμούς.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης