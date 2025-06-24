ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μέση Ανατολή: Οι αγορές γνωρίζουν -σχεδόν- πάντα καλύτερα - Τα δεδομένα στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς
10:54 - 24 Ιουν 2025

Μέση Ανατολή: Οι αγορές γνωρίζουν -σχεδόν- πάντα καλύτερα - Τα δεδομένα στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τελικά αποδεικνύεται ότι οι αγορές γνωρίζουν – σχεδόν – πάντα καλύτερα, με το ΧΑ ουσιαστικά να δίνει τον τόνο με το εντυπωσιακό χθεσινό ενδοσυνεδριακό γύρισμα στο +0,93% (από -1% το πρωί) κάτι που λογικά θα συνεχιστεί και σήμερα μετά την ραγδαία αποκλιμάκωση που παρατηρείται στην Μέση Ανατολή.

Η πρόταση εκεχειρίας – και παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις – φαίνεται να αναγνωρίζεται από όλες τις εμπεκόμενες πλευρές με τις ασιαστικές αλλά κυρίως τις ευρωπαικές αγορές να ανοίγουν έντονα ανοδικά (Dax +2%) , αντίστοιχη αναμένεται και η κίνηση στο ελληνικό (άνοιγμα ΓΔ 1858 +2,1%)

Από ειδήσεις χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, το απόγευμα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του MSCI σχετικά με την πιθανότητα ένταξης του ΧΑ σε watchlist to Developed , ενώ μετά το κλείσιμο θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα τριμήνου του ΑΔΜΗΕ.

Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης της ΑΛΦΑ πριν την τριήμερη παύση λόγω της συγχώνευσης , ενώ με αποκομμένο το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα η ΒΙΟ (0,10/μετοχή) και η Cener (0,14/μετοχή) και αύριο παίρνουν σειρά η ΜΟΗ (1,25/μετοχή) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,40/μετοχή).

Επιτυχημένη η νέα έκδοση ομολόγου Tier1 από την ΠΕΙΡ για 400 εκ. με το επιτόκιο να κυμαίνεται χαμηλότερα από το αρχικώς εκτιμώμενο (6,75%) , παράλληλα η Metlen ανακοίνωσε την δυναμική της είσοδο στην αγορά των μπαταριών ΑΠΕ με στόχο τα 6 GWh μέχρι το τέλος του έτους.

Η τεχνική εικόνα του ΓΔ που είχε βραχυπρόθεσμα διαταραχτεί με την καθοδική διάσπαση του σημείου καμπής των 1807 μονάδων δείχνει να επανέρχεται στην προηγούμενη τάξη, με την μόνη επιφύλαξη ότι η ιστορία στην ΜΑ να μας έχει διδάξει ότι τίποτα δεν κρατάει για μεγάλο διάστημα και η δυναμική της περιοχής δεν προσφέρεται για βεβαιότητες και πανηγυρισμούς.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 13:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χίος: Νέες αναζωπυρώσεις - Δύο τα βασικά μέτωπα της φωτιάς
Ειδήσεις

Χίος: Νέες αναζωπυρώσεις - Δύο τα βασικά μέτωπα της φωτιάς

Κέρδη στις ασιατικές αγορές με ώθηση από την εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ασιατικές αγορές με ώθηση από την εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν

Χρηματιστήριο: Αναζητά διαδοχική υπέρβαση των αντιστάσεων στις 1822, και 1833 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Αναζητά διαδοχική υπέρβαση των αντιστάσεων στις 1822, και 1833 μονάδες

Πετρέλαιο: Νέα «βουτιά» μετά την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση πυρός Ιράν-Ισραήλ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Νέα «βουτιά» μετά την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση πυρός Ιράν-Ισραήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco
Σχόλια Αγοράς

Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:00

Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Αναλύσεις
17/07/2026 - 10:58

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 10:49

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Πολιτική
17/07/2026 - 10:31

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ