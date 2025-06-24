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Χατζηδάκης: Περιορισμένες οι επιπτώσεις στην οικονομία αν εφαρμοστεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
Πολιτική
10:52 - 24 Ιουν 2025

Χατζηδάκης: Περιορισμένες οι επιπτώσεις στην οικονομία αν εφαρμοστεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα είναι περιορισμένες εάν σταματήσουν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή δήλωσε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες, όπως ανέφερε, έχουν ομαλοποιηθεί: «Στο πετρέλαιο θα υπάρξει μια σχετική ομαλοποίηση. Εκεί που θα μπορούσε να υπάρξει πιο σημαντικό πρόβλημα είναι στον τουρισμό, διότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από το Ισραήλ κάθε χρόνο, πολλοί από τους οποίους είχαν προβεί σε ακυρώσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, αν υπάρξει ομαλοποίηση και αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας, τότε η χρονιά που ξεκίνησε πολύ καλά ελπίζω ότι θα συνεχιστεί». Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα έως ότου υπάρξει ομαλοποίηση της κατάστασης καθώς οι όποιες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές δεν είναι νοητό να μετακυλίονται άμεσα στις αντλίες.

Εκφράζοντας τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το ζητούμενο στη Μέση Ανατολή είναι η ειρήνη. «Από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι αποδεκτό να κατέχει το Ιράν πυρηνικά όπλα αλλά και από την πρώτη στιγμή επίσης ξεκαθαρίσαμε – και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – ότι η απάντηση δεν είναι ο πόλεμος αλλά η αυτοσυγκράτηση και η εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης. Υπήρξε μια επίδειξη δύναμης και σύγχρονων τεχνικών πολέμου από το Ισραήλ, υπήρξε επίσης στήριξη από τις ΗΠΑ με βομβαρδισμούς στα πεδία όπου θεωρείτο ότι υπήρχαν πυρηνικά και αντίδραση από το Ιράν με θύματα στο Ισραήλ και επιθέσεις στο Κατάρ για τις οποίες υπήρξε προηγουμένως ειδοποίηση. Είναι προφανές ότι το ισχυρό μέρος είναι το Ισραήλ ενώ το Ιράν βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση».

Σε ερώτηση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε: «Δεν θα κρύψουμε τίποτα, ούτε θα αφήσουμε να πλανώνται υποψίες, αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε πρώτα τη δικογραφία και όπου υπάρχει τεκμηριωμένη υποψία θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Αλλά δεν θα πάμε σε κυνήγι μαγισσών. Ήδη γίνονται δίκες σε εθνικό επίπεδο για διάφορους επιτήδειους που φαίνεται ότι είχαν πάρει παράνομα επιδοτήσεις και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η δικαιοσύνη».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλονται πρόστιμα για το συγκεκριμένο λόγο στη χώρα, καθώς το φαινόμενο υπάρχει από τη δεκαετία του ’80. Ακόμα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχουν επιβληθεί πολλές δημοσιονομικές διορθώσεις και για τις περιόδους διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι ελληνικό «προνόμιο» και είναι μάλιστα ένα πρόβλημα περισσότερο οξυμένο στις Μεσογειακές χώρες. «Αυτή την ώρα διεξάγονται έρευνες από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε 17 χώρες», είπε ο κ. Χατζηδάκης. «Αυτό δεν απομειώνει τη σημασία του προβλήματος ούτε την ανάγκη να είμαστε αποφασιστικοί. Έγιναν παρεμβάσεις μετά το 2019, για παράδειγμα καταργήθηκε η επιδότηση για όσους έχουν βοσκοτόπια χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο, έγιναν ρυθμίσεις για πιο αποτελεσματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.α.. Όμως, το ζήτημα δεν αντιμετωπίστηκε, έπρεπε η αντίδραση να εκδηλωθεί πιο νωρίς και σε μεγαλύτερο βάθος. Για αυτό με απόφαση του πρωθυπουργού προχωρά η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ», πρόσθεσε.

Τέλος για τις πυρκαγιές στη Χίο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για περίεργη κατάσταση, δεδομένου ότι είχαμε πολλά μέτωπα σε λίγες ώρες και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να προτρέχω, αλλά αυτό είναι γεγονός. Είναι αυτονόητο ότι υπήρξε κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού από την πρώτη στιγμή».

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