Metlen: Πώς συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας – Έμφαση στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας

Με μεγάλη εμπειρία σε 14 χώρες σε σειρά έργων ΑΠΕ, στρατηγικές συμφωνίες με προμηθευτές αλλά και μεγάλη γνώση στον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας η Metlen οδηγεί την κούρσα για την ωρίμανση της διαδικασίας πράσινης μετάβασης, όπου η αποθήκευση αποτελεί το βασικό μοχλό για την πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσει, μόνο για φέτος, συστήματα μπαταριών συνολικής δυναμικότητας 6 GWh σε 9 χώρες. Χαρακτηριστικό το τι ανέφερε χθες ο κ. Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της MRenewables της Metlen, με αφορμή τη στρατηγική της συνεργασία με την κινεζική Jinko.

Όπως, εξήγησε χθες (23/6) ο κ. Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της MRenewables της Metlen, η ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης είναι κομβικά για την πράσινη μετάβαση και την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών ΑΠΕ.

“Η ενεργειακή μετάβαση αποτελείται από τρεις φάσεις” τόνισε ο κ. Παπαπέτρου και συμπλήρωσε ότι σε πρώτη φάση λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων και η σταδιακή απόσυρση ορυκτών καυσίμων, μια κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Εκεί, βέβαια, όπως τόνισε, υπάρχουν φαινόμενα με περικοπές και αστάθεια.

Στη δεύτερη φάση η φάση αναπτύσσεται μια σχετική ωριμότητα στην όλη διαδικασία. “Πραγματικά πράσινο ρεύμα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς διείσδυση της αποθήκευσης” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαπέτρου. Αυτή η φάση συμβαίνει τώρα, με τη μείωση του κόστους των μπαταριών. Είναι το μόνο που έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Η, δε, 3η φάση είναι η net-zero. Δεν είμαστε εκεί, δεν είναι οικονομικά εφικτό” συμπλήρωσε με έμφαση ο κ, Παπαπέτρου.

Ουσιαστικά η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης σε συστήματα λίθιου έχει οδηγήσει σε πτώση του κόστους των μπαταριών και φέρνει νέα δεδομένα στην ενεργειακή αγορά, που ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ έχει μεγάλες προκλήσεις, με μεγάλες περικοπές ενέργειας αλλά και αρνητικές τιμές που καταγράφονται σε ώρες αιχμής. Έτσι, τα συστήματα αποθήκευσης έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα αυτά και να δώσουν λύση βιωσιμότητας σε έργα, που το καθεστώς των περικοπών κτλ βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Μοντέλο Χιλής

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πορεία “ωρίμανσης” της αγοράς ΑΠΕ είναι η Χιλή, όπου η Metlen είναι παρούσα από το 2016, έχοντας μια πολύ σημαντική παρουσία. Έτσι όπως ανέφερε ο κ. Παπαπέτρου η Χιλή έχοντας στην πρώτη φάση μετάβασής της στην “πράσινη εποχή”, περικοπές που έφτασαν το 40%-50%%, πλέον με την εγκατάσταση μπαταριών μπορεί να έχει στην αγορά της νυχτερινά διμερή συμβόλαια προμήθειας (νυχτερινά ΡΡΑ) με τιμές ανταγωνιστικές. Βάση των ΡΡΑ αυτών είναι οι μπαταρίες, που έχουν επιλύσει τις στρεβλώσεις της πρώτης φάσης της πράσινης μετάβασης.

Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, αναμένεται να φτάσει τις 10 GWh ως το τέλος του 2025. Μάλιστα στη Χιλή η υποδομές αποθήκευσης είναι έως 5 ωρών – έναντι μόλις 2 ωρών στην ελληνική αγορά. Στην, δε, Ελλάδα, με βάση τους διαγωνισμούς εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν μπει στην “πρίζα” 400 MW από τον πρώτο διαγωνισμό, με μπαταρίες 2 ωρών ενώ αναμένονται άλλα 800 MW, από το δεύτερο διαγωνισμό για επίσης 2 ωρών μπαταρίες και επίσης σε ορίζοντα τριετίας αναμένεται η εγκατάσταση 200 MW σε τετράωρες μπαταρίες. Πάντως, όπως τόνισε ο κ. Παπαπέτρου το ζήτημα με τη διάρκεια ωρών των μπαταριών είναι πλέον οικονομική στάθμιση των επενδυτών μια και η τεχνολογία είναι πολύ προσιτή.

Η συμφωνία

Συγκεκριμένα, Metlen και Jinko δημοσιοποίησαν, χθες, τη συμφωνία τους για προμήθεια μπαταριών συνολικής χωρητικότητας 3 GWh. Τα συστήματα αυτά, όπως αναφέρθηκε, θα εγκατασταθούν σταδιακά έως τα μέσα του 2026, σε έργα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Χιλή. Η συμφωνία καλύπτει τόσο έργα που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Metlen όσο και ταέργα που θα παραχωρηθούν σε τρίτους μέσω της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία και τιτλοφορείται με τον όρο asset rotation.

Σημειώνεται ότι η Jinko έχει ηγετική παρουσία στην παραγωγή τόσων φωτοβολταϊκών πάνελ αλλά και μπαταριών. Έχει, δε, ανεβάσει την δυναμικότητα παραγωγής της για μπαταρίες ισχύος στις 20 GWh από 17 Διαθέτει 14 εργοστάσια σε χώρες όπως η Κίνα, η Μαλαισία, το Βιετνάμ και η Σαουδική Αραβία. Προμηθεύει περισσότερα από 75 GW σε ετήσια βάση στον ευρύ τομέα των φωτοβολταϊκών παγκοσμίως.

Αναλυτικά, η συμφωνία με την Jinko, όπως αναφέρθηκε, διασφαλίζει για τη Metlen ανταγωνιστικές τιμές και σταθερό εφοδιασμό από έναν πλήρως καθετοποιημένο προμηθευτή, τη στιγμή που ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα των μπαταριών εντείνεται. Παράλληλα, βέβαια η Metlen, έχει συνεργασία, κατά πάγια τακτική και με άλλους προμηθευτές, σε πιο περιορισμένη βάση, πιστή στην αρχή της εφοδιαστικής της ασφάλειας, με διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.