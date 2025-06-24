ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Metlen: Πώς συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας – Έμφαση στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας
Επιχειρήσεις
11:02 - 24 Ιουν 2025

Metlen: Πώς συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας – Έμφαση στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Με μεγάλη εμπειρία σε 14 χώρες σε σειρά έργων ΑΠΕ, στρατηγικές συμφωνίες με προμηθευτές αλλά και μεγάλη γνώση  στον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας η Metlen οδηγεί την κούρσα για την ωρίμανση της διαδικασίας πράσινης μετάβασης, όπου η αποθήκευση αποτελεί το βασικό μοχλό για την πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσει, μόνο για φέτος, συστήματα μπαταριών συνολικής δυναμικότητας 6 GWh σε 9 χώρες. Χαρακτηριστικό το τι ανέφερε χθες  ο κ. Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της MRenewables της Metlen, με αφορμή τη στρατηγική της συνεργασία με την κινεζική Jinko.

Όπως, εξήγησε χθες (23/6) ο κ. Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της MRenewables της Metlen, η ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης είναι κομβικά για την πράσινη μετάβαση και την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών ΑΠΕ.

“Η ενεργειακή μετάβαση αποτελείται από τρεις φάσεις” τόνισε ο κ. Παπαπέτρου και συμπλήρωσε ότι σε πρώτη φάση λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων και η σταδιακή απόσυρση ορυκτών καυσίμων, μια κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Εκεί, βέβαια, όπως τόνισε, υπάρχουν φαινόμενα με περικοπές και αστάθεια.

Στη δεύτερη φάση η φάση αναπτύσσεται μια σχετική ωριμότητα στην όλη διαδικασία. “Πραγματικά πράσινο ρεύμα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς διείσδυση της αποθήκευσης” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαπέτρου. Αυτή η φάση συμβαίνει τώρα, με τη μείωση του κόστους των μπαταριών. Είναι το μόνο που έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Η, δε, 3η φάση είναι η net-zero. Δεν είμαστε εκεί, δεν είναι οικονομικά εφικτό” συμπλήρωσε με έμφαση ο κ, Παπαπέτρου.

Ουσιαστικά η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης σε συστήματα λίθιου έχει οδηγήσει σε πτώση του κόστους των μπαταριών και φέρνει νέα δεδομένα στην ενεργειακή αγορά, που ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ έχει μεγάλες προκλήσεις, με μεγάλες περικοπές ενέργειας αλλά και αρνητικές τιμές που καταγράφονται σε ώρες αιχμής. Έτσι, τα συστήματα αποθήκευσης έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα αυτά και να δώσουν λύση βιωσιμότητας σε έργα, που το καθεστώς των περικοπών κτλ βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Μοντέλο Χιλής

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πορεία “ωρίμανσης” της αγοράς ΑΠΕ είναι η Χιλή, όπου η Metlen είναι παρούσα από το 2016, έχοντας μια πολύ σημαντική παρουσία. Έτσι όπως ανέφερε ο κ. Παπαπέτρου η Χιλή έχοντας στην πρώτη φάση μετάβασής της στην “πράσινη εποχή”, περικοπές που έφτασαν το 40%-50%%, πλέον με την εγκατάσταση μπαταριών μπορεί να έχει στην αγορά της νυχτερινά διμερή συμβόλαια προμήθειας (νυχτερινά ΡΡΑ) με τιμές ανταγωνιστικές. Βάση των ΡΡΑ αυτών είναι οι μπαταρίες, που έχουν επιλύσει τις στρεβλώσεις της πρώτης φάσης της πράσινης μετάβασης.

Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, αναμένεται να φτάσει τις 10 GWh ως το τέλος του 2025. Μάλιστα στη Χιλή η υποδομές αποθήκευσης είναι έως 5 ωρών – έναντι μόλις 2 ωρών στην ελληνική αγορά. Στην, δε, Ελλάδα, με βάση τους διαγωνισμούς εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν μπει στην “πρίζα” 400 MW από τον πρώτο διαγωνισμό, με μπαταρίες 2 ωρών ενώ αναμένονται άλλα 800 MW, από το δεύτερο διαγωνισμό για επίσης 2 ωρών μπαταρίες και επίσης σε ορίζοντα τριετίας αναμένεται η εγκατάσταση 200 MW σε τετράωρες μπαταρίες. Πάντως, όπως τόνισε ο κ. Παπαπέτρου το ζήτημα με τη διάρκεια ωρών των μπαταριών είναι πλέον οικονομική στάθμιση των επενδυτών μια και η τεχνολογία είναι πολύ προσιτή.

Η συμφωνία

Συγκεκριμένα, Metlen και Jinko δημοσιοποίησαν, χθες, τη συμφωνία τους για προμήθεια μπαταριών συνολικής χωρητικότητας 3 GWh. Τα συστήματα αυτά, όπως αναφέρθηκε, θα εγκατασταθούν σταδιακά έως τα μέσα του 2026, σε έργα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Χιλή. Η συμφωνία καλύπτει τόσο έργα που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Metlen όσο και ταέργα που θα παραχωρηθούν σε τρίτους μέσω της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία και τιτλοφορείται με τον όρο asset rotation.

Σημειώνεται ότι η Jinko έχει ηγετική παρουσία στην παραγωγή τόσων φωτοβολταϊκών πάνελ αλλά και μπαταριών. Έχει, δε, ανεβάσει την δυναμικότητα παραγωγής της για μπαταρίες ισχύος στις 20 GWh από 17 Διαθέτει 14 εργοστάσια σε χώρες όπως η Κίνα, η Μαλαισία, το Βιετνάμ και η Σαουδική Αραβία. Προμηθεύει περισσότερα από 75 GW σε ετήσια βάση στον ευρύ τομέα των φωτοβολταϊκών παγκοσμίως.

Αναλυτικά, η συμφωνία με την Jinko, όπως αναφέρθηκε, διασφαλίζει για τη Metlen ανταγωνιστικές τιμές και σταθερό εφοδιασμό από έναν πλήρως καθετοποιημένο προμηθευτή, τη στιγμή που ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα των μπαταριών εντείνεται. Παράλληλα, βέβαια η Metlen, έχει συνεργασία, κατά πάγια τακτική και με άλλους προμηθευτές, σε πιο περιορισμένη βάση, πιστή στην αρχή της εφοδιαστικής της ασφάλειας, με διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μέση Ανατολή: Οι αγορές γνωρίζουν -σχεδόν- πάντα καλύτερα - Τα δεδομένα στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Μέση Ανατολή: Οι αγορές γνωρίζουν -σχεδόν- πάντα καλύτερα - Τα δεδομένα στο ΧΑ

Χατζηδάκης: Περιορισμένες οι επιπτώσεις στην οικονομία αν εφαρμοστεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
Πολιτική

Χατζηδάκης: Περιορισμένες οι επιπτώσεις στην οικονομία αν εφαρμοστεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία
Επιχειρήσεις

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%
Αναλύσεις

Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία
Επιχειρήσεις

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
Επιχειρήσεις

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
17/07/2026 - 00:00

Συγγνώμη στην κυβέρνηση κι ευχαριστούμε για το πρόστιμο

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 23:04

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/07/2026 - 23:01

ΥΠΑΑΤ- ΑΑΔΕ: Παράταση υποβολής δηλώσεων πρώτης φάσης έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων

Magazino
16/07/2026 - 23:00

Επτά πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε όταν τρώτε στην Ιταλία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 22:30

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 22:00

Prodea: Πρόωρη αποπληρωμή €120 εκατ. του εταιρικού ομολόγου

Magazino
16/07/2026 - 21:30

Λιονέλ Μέσι – Αντονέλα Ροκούτσο: Η ρομαντική τους ιστορία ξεκίνησε στους δρόμους του Ροσάριο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 21:00

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
16/07/2026 - 20:46

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Πολιτική
16/07/2026 - 20:15

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 19:49

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ