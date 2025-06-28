Από τι κινδυνεύουν οι διεθνείς αγορές το β’ εξάμηνο του έτους

Οι διεθνείς αγορές ολοκλήρωσαν ένα εξάμηνο εντάσεων και υψηλής μεταβλητότητας. Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Σε επίπεδο εξαμήνου, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 19%, προτού ανακτήσει τις απώλειες και κλείσει την Παρασκευή σε νέο υψηλό ρεκόρ, ενισχυμένος από την κατάπαυση πυρός Ισραήλ – Ιράν. Ωστόσο, η πρόσφατη άνοδος δεν παρέχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ασφαλείς εγγυήσεις ότι οι αγορές θα διατηρηθούν ψηλά και το προσεχές διάστημα, αφού το αβέβαιο εμπορικό σκηνικό εντείνει την ανασφάλεια και τα σκαμπανεβάσματα στις αγορές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μεγάλες επενδυτικές εταιρείες εκτιμούν ότι οι προοπτικές για εταιρικά κέρδη είναι αβέβαιες, λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη προθεσμία για τους δασμούς, το αμερικανικό χρέος και την πορεία της Fed. Μαζί με αυτά, οι εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας εξακολουθούν να ανησυχούν, αν και κάποιες συμφωνίες με χώρες έχουν περιορίσει εν μέρει τον κίνδυνο.

«Είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί παρά αισιόδοξοι», σημειώνει ο Joe Gilbert από την Integrity Asset Management, τονίζοντας ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις και η αύξηση των κερδών δεν θεωρούνται ελκυστικές. Αυτή η στάση, από τη Σιγκαπούρη έως τη Νέα Υόρκη, αντικατοπτρίζεται και στις θέσεις θεσμικών επενδυτών, πολύ κάτω από τα ιστορικά μέσα όρια.

Οι βασικότερες προκλήσεις

Δασμοί

Μια άμεση απειλή για το ράλι των μετοχών έγκειται στην προθεσμία της 9ης Ιουλίου που έθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών με τους σημαντικότερους εταίρους των ΗΠΑ. Το διακύβευμα είναι υψηλό, καθώς οι εξαγωγείς χωρίς συμφωνία θα πληγούν με πολύ υψηλότερους δασμούς από το σημερινό επίπεδο του 10% που ισχύει για τις περισσότερες χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί εξαίρεση, έχοντας εξασφαλίσει συμφωνία στα χαρτιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μπορούν να κλείσουν κάποια μορφή εμπορικής συμφωνίας εγκαίρως, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg News, ενώ οι συνομιλίες με την Ινδία, την Ιαπωνία και πολλούς άλλους συνεχίζονται. Το Bloomberg News ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνίες με το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές έλαβαν μια υπενθύμιση για τους κινδύνους ξαφνικών αναταράξεων σε αυτόν τον τομέα των διεθνών σχέσεων, όταν ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (27/6) ότι θα τερματίσει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά σε απάντηση σε έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών 3%.

Υπάρχουν επίσης ελπίδες ότι η προθεσμία θα μπορούσε να μετατεθεί. Παρόλα αυτά, η Ανθή Τσούβαλη, στρατηγική αναλύτρια της UBS Global Wealth Management, δήλωσε ότι ενώ «οι αγορές δεν είναι πλέον εφησυχασμένες, υπάρχουν κίνδυνοι μέχρι να ανακοινωθεί μια σταθερή συμφωνία».

Εταιρικά κέρδη

Οι αναλυτές του S&P 500 προβλέπουν αύξηση κερδών κατά 7,1% το 2025, με επιτάχυνση το 2026, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Ωστόσο, οι αναφορές για χαμηλότερες προβλέψεις λόγω αυξημένου κόστους και ασθενούς ζήτησης θα εξεταστούν με τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου. Η έρευνα της Business Roundtable τον Ιούνιο κατέδειξε απαισιοδοξία σε στελέχη μεγάλων εταιρειών, μειωμένες προσδοκίες προσλήψεων και επενδύσεων. Αντιθέτως, το φορολογικό νομοσχέδιο αξίας 4,2 τρισ. $ υπό συζήτηση στη Γερουσία μπορεί να προσφέρει στήριξη σε επιχειρήσεις που πιέζονται από δασμούς και κόστος αναδιάρθρωσης εφοδιαστικών αλυσίδων.

Γεωπολιτικές εντάσεις

Η ανακωχή Ισραήλ–Ιράν περιόρισε την άνοδο τιμών πετρελαίου, με θετικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό και την πορεία της Fed. Παρ’ όλα αυτά, ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει «δομικά αυξημένος», όπως τονίζει ο Francisco Simón της Santander. Το πλαίσιο της σχέσης ΗΠΑ–Κίνας, ειδικά σε θέματα σπάνιων γαιών και τεχνολογίας, παρακολουθείται στενά.

Δημόσιο χρέος και Fed

Οι ΗΠΑ έχασαν την κορυφαία πιστοληπτική βαθμολογία τον Μάιο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Το νομοσχέδιο Τραμπ για φόρους και δαπάνες αναμένεται να αυξήσει επιπλέον το χρέος. Ο Neil Robson της Columbia Threadneedle τονίζει ότι μια κρίση ομολόγων με άνοδο αποδόσεων θα μπορούσε να συμπαρασύρει τις μετοχές. Επιπρόσθετα, η διαδοχή του προέδρου της Fed εγείρει φόβους για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Υψηλές αποτιμήσεις

Ο δείκτης S&P 500 αποτιμάται σήμερα σε επίπεδα περίπου 22 φορές πάνω από τα αναμενόμενα κέρδη των εταιρειών του για τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν ακριβότερα για κάθε δολάριο μελλοντικού κέρδους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που ήταν περίπου 18,6 φορές. Ενώ εταιρείες όπως οι Wellington και AllianceBernstein θεωρούν ότι οι μειώσεις επιτοκίων και η απόδοση της τεχνολογίας στηρίζουν αυτό τον πολλαπλασιαστή, άλλοι ειδικοί προειδοποιούν για αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.

Οι παραπάνω παράγοντες επισκιάζουν τις μετοχές και διαμορφώνουν ένα απαισιόδοξο κλίμα για το δεύτερο εξάμηνο. Οι αναλυτές και οι επενδυτές παραμένουν διστακτικοί στην ανάληψη πρόσθετου ρίσκου, περιμένοντας σαφή σήματα για δασμούς, κέρδη και μακροοικονομικό περιβάλλον.