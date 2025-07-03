Ανοδικό άνοιγμα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις αμερικανικές θέσεις εργασίας

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης (3/7), καθώς οι επενδυτές προσμένουν τις εκθέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει κέρδη 0,29% και διαμορφώνεται στις 542,82 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,25% στις 23.841,07 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,47% στις 8.816,40 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,07% στις 7.743,19 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,35% και διαμορφώνεται στις 39.700,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 0,21% στις 14.066,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κερδίζει 1,13% και διαμορφώνεται στις 7.718,77 μονάδες.

Η άρση των περιορισμών των πωλήσεων λογισμικού σχεδιασμού τσιπ στην Κίνα από τις ΗΠΑ αποτελεί μέρος της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών και ανακοινώθηκε από τις εταιρείες λογισμικού ημιαγωγών Synopsys και Cadence. Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, οι κορυφαίοι σχεδιαστές τσιπ δεν θα χρειάζεται πλέον να ζητούν κυβερνητικές άδειες για να δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Στις ασιατικές αγορές, οι μετοχές του Βιετνάμ ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, καθώς οι επενδυτές περίμεναν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Βιετνάμ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όσον αφορά στα στοιχεία και τα κέρδη στην Ευρώπη, η σημερινή μέρα θα είναι σχετικά ήσυχη, αν και θα δημοσιευθούν τα τελευταία στοιχεία του δείκτη των διαχειριστών προμηθειών της Ισπανίας και της Ιταλίας σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η παγκόσμια αγορά θα στρέψει την προσοχή της στις ΗΠΑ, καθώς τα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Ιουνίου θα δημοσιευθούν αργότερα κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης.