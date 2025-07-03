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Retail Manager Of The Year ο Γιάννης Μασούτης
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:04 - 03 Ιουλ 2025

Retail Manager Of The Year ο Γιάννης Μασούτης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε, κ. Γιάννης Μασούτης, έλαβε την κορυφαία διάκριση Retail Manager Of The Year στα Retail Business Awards 2024, ενώ η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. απέσπασε άλλες τέσσερις σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Η αναγνώριση του κ. Γιάννη Μασούτη ως ηγετική φυσιογνωμία του λιανεμπορίου είναι το αποτέλεσμα μιας άρτια σχεδιασμένης στρατηγικής διοίκησης, με συνέπεια και διαχρονική προσήλωση στις αξίες της υπευθυνότητας, της καινοτομίας και της προόδου. Ο κ. Γιάννης Μασούτης, στο τιμόνι της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ξεχωρίζει ως ηγέτης με ξεκάθαρο όραμα και διορατικότητα, καθοδηγώντας την εταιρεία με συνέπεια σε μια πορεία σταθερής ανάπτυξης, συνδυάζοντας την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα με τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.
Το βραβείο στον κ. Γιάννη Μασούτη απένειμε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος ανέλαβε την απονομή των κορυφαίων βραβείων της βραδιάς.

Ο κύριος Γιάννης Μασούτης αφιέρωσε το βραβείο του σε όλους τους ανθρώπους της εταιρείας τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι «η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας!», είναι οι 11.000 εργαζόμενοι της εταιρείας στα 400 καταστήματα, το logistics center, τα κεντρικά γραφεία, την υποστήριξη.

Η εταιρεία έλαβε επίσης άλλες τέσσερις σημαντικές διακρίσεις:

Retail Logistics Project: Βραβείο για το έργο VMI Optimization, που ενίσχυσε την αποδοτικότητα και ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

E-Retailer (Silver Award): Διάκριση για το σύγχρονο, φιλικό και λειτουργικό e-shop της εταιρείας, που προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές.

CSR Retail Strategy (Silver Award): Βράβευση για τη δράση «Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη», σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αποστολή», αναδεικνύοντας το διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Private Label (Silver Award): Διάκριση για τη σειρά προϊόντων «Μασούτης, από τον τόπο μας», η οποία ενισχύει την εγχώρια παραγωγή και προβάλλει έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα και την ελληνικότητα.

Οι διακρίσεις στα Retail Business Awards 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στην καινοτομία, τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και τις αξίες που υπηρετεί διαχρονικά η εταιρεία.

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