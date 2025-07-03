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«Προμηθευτής της Χρονιάς» η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα Retail Business Awards
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:54 - 03 Ιουλ 2025

«Προμηθευτής της Χρονιάς» η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα Retail Business Awards

Reporter.gr Newsroom
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Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ξεχώρισε στα Retail Business Awards 2024, τον μακροβιότερο θεσμό  βραβείων του ελληνικού λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις.

Ειδικότερα, η εταιρεία τιμήθηκε κατακτώντας τον τίτλο "Προμηθευτής της Χρονιάς" στην κατηγορία Food & Beverage, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας σε επικεφαλής αγοραστές της οργανωμένης λιανικής. Η διάκριση, αφορά στην αξιολόγηση της συνεργασίας πελάτη-προμηθευτή που διατηρούν οι retailers με κάθε εταιρεία, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία τιμήθηκε με δύο ασημένια βραβεία. Το πρώτο αφορά στη νέα καμπάνια της για το επαλανασάρισμα των φρέσκων σαλατών Μπάρμπα Στάθης, που ξεχώρισε για τη σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση επικοινωνίας, και εστίασε στις νέες οικολογικές και διαφανείς συσκευασίες, καθώς και στην προσθήκη νέων κωδικών. Η δεύτερη διάκριση αφορά στο επιτυχημένο λανσάρισμα της νέας σειράς φυτικών γευμάτων από πρωτεϊνη αρακά, 360° Plant Based Meal. Τα καινοτόμα προϊόντα της σειράς, αντλούν έμπνευση από την ελληνική διατροφική παράδοση και δημιουργούν νέες γευστικές συνταγές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών.

Οι αξιοσημείωτες διακρίσεις της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στη διοργάνωση των Retail Business Awards, επιβεβαιώνουν τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην υψηλή ποιότητα και μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων της, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία.

«Η διάκριση μας ως Προμηθευτής της Χρονιάς στα Retail Business Awards επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας προσήλωση στην ανάπτυξη δυνατών συνεργασιών και τη δημιουργία αξίας στο από το χωράφι έως και το ράφι. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα στρατηγικής συνέπειας, εμπορικής ευελιξίας και της εμπιστοσύνης που χτίζουμε καθημερινά με τους

συνεργάτες μας στο λιανεμπόριο.» δήλωσε ο κ. Γιώργος Λωσταράκος, Διευθυντής Πωλήσεων της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

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