Απώλειες στις Ευρωαγορές, αναμένοντας τις αποφάσεις Τραμπ για τους δασμούς στην ΕΕ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 1,01%.
Όσον αφορά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,89% στις 24.239,98 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 βυθίστηκε κατά 0,92% στις 7.829,29 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με ηπιότερες απώλειες 0,38% στις 8.941,12 μονάδες.
Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 1,02% στις 13.997,1 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 1,11% στις 40.077,02 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με ζημιές 0,27% στις 7.727,02 μονάδες.