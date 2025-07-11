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Απώλειες στις Ευρωαγορές, αναμένοντας τις αποφάσεις Τραμπ για τους δασμούς στην ΕΕ
Χρηματιστήρια
19:34 - 11 Ιουλ 2025

Απώλειες στις Ευρωαγορές, αναμένοντας τις αποφάσεις Τραμπ για τους δασμούς στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες έκλεισαν οι Ευρωαγορές την εβδομάδα, η οποία εμπεριείχε νέα δασμολογικά σοκ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τους επενδυτές να αναμένουν επιστολή του Λευκού Οίκου αναφορικά με τους δασμούς που αναμένεται να επιβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 1,01%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,89% στις 24.239,98 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 βυθίστηκε κατά 0,92% στις 7.829,29 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με ηπιότερες απώλειες 0,38% στις 8.941,12 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 1,02% στις 13.997,1 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 1,11% στις 40.077,02 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με ζημιές 0,27% στις 7.727,02 μονάδες.

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