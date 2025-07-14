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Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές και ήπιες κινήσεις στην Ασία με το βλέμμα στο Bitcoin και τους δασμούς
Χρηματιστήρια
10:50 - 14 Ιουλ 2025

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές και ήπιες κινήσεις στην Ασία με το βλέμμα στο Bitcoin και τους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Σε αρνητικό έδαφος άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα (14/7), ενώ την ίδια στιγμή στην Ασία, τα χρηματιστήρια έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. Οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα μεγάλα κέρδη του Bitcoin, αλλά και στην αξιολόγηση του αντικτύπου που θα έχουν οι αμερικανικοί δασμοί απέναντι στην ΕΕ και το Μεξικό.

Πιο αναλυτικά, στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται με απώλειες 0,36% στις 545,36 μονάδες, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, με τους επιμέρους βασικούς δείκτες να είναι, στην πλειοψηφία τους, στα «κόκκινα».

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,60% στις 24.093,90 μονάδες και ο γαλλικός CAC διαπραγματεύεται κατά 0,46% χαμηλότερα στις 7.791,87 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE αποτελεί, προς το παρόν, εξαίρεση, καθώς καταγράφει κέρδη 0,20% στις 8.960 μονάδες.

Στην περιφέρεια, η εικόνα δεν διαφέρει σημαντικά, με τον ισπανικό ΙΒΕΧ να σημειώνει πτώση της τάξης του 0,57% στις 13.918,50 μονάδες και τον ιταλικό ΜΙΒ να χάνει 0,60% στις 39.836 μονάδες.

Στην Ασία, οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων αυξήθηκαν σε υψηλό σχεδόν δύο μηνών, ενώ οι κινέζικες εξαγωγές ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οι εισαγωγές έδειξαν τάσεις ανάκαμψης τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,11%, ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,43% στις 3.525 μονάδες και ο Hang Seng έκλεισε με +0,11% στις 24.166 μονάδες. Παράλληλα, ο Kospi ανέβηκε κατά 0,47% στις 3.190 μονάδες, ο ASX κινήθηκε οριακά υψηλότερα στις 8.586 μονάδες, ο Nikkei σταθεροποιήθηκε στις 39.575 μονάδες.

Στην Ινδία, οι μετοχές υποχώρησαν στο άνοιγμα και ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 0,43%, ενώ ο δείκτης Sensex έχασε 0,26%.

Εν τω μεταξύ, η Σιγκαπούρη προειδοποίησε για «αβεβαιότητα», ενώ απέφυγε την τεχνική ύφεση λόγω της ανάπτυξης που κατέγραψαν μεταποίηση και κατασκευές.

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