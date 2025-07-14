Λεξικό Gen Z: 11 φράσεις για «ψαγμένα» Αγγλικά

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νεανικών Δεξιοτήτων (15 Ιουλίου), το British Council – ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για τις πολιτιστικές σχέσεις και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες – παρουσιάζει το Phrase-ology, μια συλλογή από 100 ιδιωματισμούς, παροιμίες και φράσεις που ρίχνουν φως στην εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας και στον ρόλο που έχουν παίξει οι διάφορες γενιές στη διαμόρφωσή της.

Η μελέτη κατατάσσει τις φράσεις σε οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μοναδικές για τη Generation Z (Γενιά Ζ), οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον τολμηρό τρόπο έκφρασης, την ταυτότητα και τη σιγουριά που χαρακτηρίζουν αυτή τη γενιά των νέων κάτω των 30 ετών. Διαμορφωμένη από την ψηφιακή κουλτούρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γλώσσα της Gen Ζ φέρνει τη διάθεση για απόδοση αλλά και παιχνίδι στην καθημερινότητα. Η συλλογή αυτή του British Council προσφέρει στις νέες γενιές νέο δωρεάν υλικό για να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά.

Υπό την καθοδήγηση της ειδικής στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, Dr Barbara McGillivray, και του ειδικού στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Iacopo Ghinassi, η μελέτη Phrase-ology ανέλυσε εκατομμύρια διαδικτυακά κείμενα για να παρακολουθήσει τις τάσεις στη χρήση και τη συχνότητα εμφάνισης αγγλικών εκφράσεων. Στη συνέχεια, το British Council επιμελήθηκε μια τελική λίστα με 100 επιλεγμένες φράσεις, που καθεμία τους έχει να πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία.

«Αυτή η τελευταία μελέτη σχετικά με την εξέλιξη της Αγγλικής γλώσσας διερευνά τις φράσεις που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε κοινές ιδέες και εμπειρίες και αναδεικνύει τον βαθμό με τον οποίο η Αγγλική γλώσσα διαμορφώνεται από τους χρήστες της σε όλο τον κόσμο και το πώς εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να προσαρμόζεται», λέει ο Mark Walker, Διευθυντής Αγγλικής Γλώσσας και Εξετάσεων στο British Council.

Λεξικό Gen Z: 11 Αγγλικές Φράσεις που Μιλούν στη Γλώσσα τους