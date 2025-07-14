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Λεξικό Gen Z: 11 φράσεις για «ψαγμένα» Αγγλικά
Magazino
10:44 - 14 Ιουλ 2025

Λεξικό Gen Z: 11 φράσεις για «ψαγμένα» Αγγλικά

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νεανικών Δεξιοτήτων (15 Ιουλίου), το British Council – ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για τις πολιτιστικές σχέσεις και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες – παρουσιάζει το Phrase-ology, μια συλλογή από 100 ιδιωματισμούς, παροιμίες και φράσεις που ρίχνουν φως στην εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας και στον ρόλο που έχουν παίξει οι διάφορες γενιές στη διαμόρφωσή της.

Η μελέτη κατατάσσει τις φράσεις σε οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μοναδικές για τη Generation Z (Γενιά Ζ), οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον τολμηρό τρόπο έκφρασης, την ταυτότητα και τη σιγουριά που χαρακτηρίζουν αυτή τη γενιά των νέων κάτω των 30 ετών. Διαμορφωμένη από την ψηφιακή κουλτούρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γλώσσα της Gen Ζ φέρνει τη διάθεση για απόδοση αλλά και παιχνίδι στην καθημερινότητα. Η συλλογή αυτή του British Council προσφέρει στις νέες γενιές νέο δωρεάν υλικό για να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά.

Υπό την καθοδήγηση της ειδικής στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, Dr Barbara McGillivray, και του ειδικού στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Iacopo Ghinassi, η μελέτη Phrase-ology ανέλυσε εκατομμύρια διαδικτυακά κείμενα για να παρακολουθήσει τις τάσεις στη χρήση και τη συχνότητα εμφάνισης αγγλικών εκφράσεων. Στη συνέχεια, το British Council επιμελήθηκε μια τελική λίστα με 100 επιλεγμένες φράσεις, που καθεμία τους έχει να πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία.

«Αυτή η τελευταία μελέτη σχετικά με την εξέλιξη της Αγγλικής γλώσσας διερευνά τις φράσεις που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε κοινές ιδέες και εμπειρίες και αναδεικνύει τον βαθμό με τον οποίο η Αγγλική γλώσσα διαμορφώνεται από τους χρήστες της σε όλο τον κόσμο και το πώς εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να προσαρμόζεται», λέει ο Mark Walker, Διευθυντής Αγγλικής Γλώσσας και Εξετάσεων στο British Council.

Λεξικό Gen Z: 11 Αγγλικές Φράσεις που Μιλούν στη Γλώσσα τους

  1. Main character energy. Περιγράφει κάποιον με αυτοπεποίθηση και έντονη παρουσία, τον βασικό πρωταγωνιστή του δικού του κόσμου. Κάποιον με αυτοπεποίθηση, που ενεργεί με πρόθεση, ρομαντικοποιεί την καθημερινότητα και μερικές φορές χλευάζει παιχνιδιάρικα τη συμπεριφορά που αναζητά την προσοχή. Αυτή η φράση έγινε δημοφιλής μέσα από το TikTok και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  2. To glow up. Η φράση αυτή δηλώνει μια εντυπωσιακή προσωπική μεταμόρφωση στην αυτοπεποίθηση, την εμφάνιση ή τα προσωπικά σημεία αναφοράς. Μια σημαντική τάση στο TikTok και το Instagram, που χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσει την αυτοβελτίωση, την πρόοδο, ή τις αλλαγές στη ζωή. Μπορεί να είναι ένα κι ένα λογοπαίγνιο της έκφρασης ‘grow up’ («μεγαλώνω»), που χρησιμοποιείται από τους Millennials.
  3. Understood the assignment. Η φράση αυτή που αρχικά έγινε δημοφιλής τη δεκαετία του 2010 μέσα από το TikTok, χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος έχει επιτύχει έναν στόχο, ή έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες με αυτοπεποίθηση, στυλ ή συνέπεια.
  4. Let them cook. Μια ενθαρρυντική, συχνά παιχνιδιάρικη φράση που σημαίνει «άσε τους να κάνουν αυτό που θέλουν». Χρησιμοποιείται για να εμψυχώσει κάποιον, να δηλώσει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του ή να τον υποστηρίξει να προσπαθήσει κάτι νέο, χωρίς παρεμβάσεις ή κριτική. Έγινε δημοφιλής από τους χώρους του αμερικάνικου αθλητισμού και της ραπ από τον Lil B.
  5. To say less. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2010 και σημαίνει «το καταλαβαίνω» ή «κατάλαβα». Πιθανότατα προέρχεται από τα αφροαμερικανικά αγγλικά και αντικαθιστά το αντίστοιχης σημασίας «say no more».
  6. No cap. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2011, και είναι ένας όρος αργκό που σημαίνει «no lie» (δεν είναι ψέμα) ή «I’m serious» (δεν αστειεύομαι), από τα αφροαμερικανικά αγγλικά όπου το «cap» σημαίνει υπερβολή ή ψεύδος.
  7. To spill the tea. Η φράση πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 2000, και σημαίνει να μοιράζεσαι κουτσομπολιά ή εσωτερικές πληροφορίες. Έχοντας τις ρίζες της στην αφροαμερικανική ιδιωματική αγγλική (African American Vernacular English - AAVE) και την LGBTQ+ κουλτούρα, η φράση απέκτησε ιδιαίτερη δημοτικότητα μέσα από τη σειρά ριάλιτι RuPaul’s Drag Race.
  8. To live rent free in someone’s head. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2010 και δηλώνει ότι κάτι ή κάποιος έχει κολλήσει στις σκέψεις μας– συχνά με ενοχλητικό τρόπο – χωρίς προσπάθεια ή συναίνεση. Γνωστή και στη γενιά των Millennials.
  9. Ate and left no crumbs. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2010 και δηλώνει το να κάνεις κάτι άψογα. Οι πρώτες τις αναφορές της φράσης ξεκινάνε από τον χώρο των αιθουσών χορού της Νέας Υόρκης, μέσα από τους κύκλους της μαύρης και λατινοαμερικανικής LGBTQ+ κουλτούρας.
  10. To hit different. Η φράση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2019 για να περιγράψει κάτι που σε επηρεάζει με έναν μοναδικό ή ισχυρό τρόπο. Προέρχεται από τη μεταφορική χρήση της λέξης ‘hit’ «χτύπημα/σουξέ» στην LGBTQ+ κουλτούρα. Σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιείται επίσης και από μεγαλύτερους ενήλικες.
  11. YOLO / you only live once. Φράση που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν ρίσκα και να αδράξουν τη στιγμή, το YOLO έγινε ένα πολιτιστικό σλόγκαν που διαδόθηκε από τον ράπερ και τραγουδιστή Drake το 2011 – αν και η ίδια η φράση χρονολογείται από το 1800. Ως μια φιλοσοφία αιώνων, συνεχίζει να διατηρεί την απήχησή της τόσο στη μεγαλύτερη γενιά των Millennials όσο και στη Γενιά Ζ.
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