«Ανοιχτός» για συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς, δηλώνει ο Τραμπ

Ανοιχτός για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα των δασμών δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.
Θυμίζουμε πως σε επιστολή του προς την ΕΕ έχει διαμηνύσει πως αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 1η Αυγούστου οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς 30% στα προϊόντα που εισάγονται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, τη Δευτέρα (14/7) εμφανίστηκε διαλλακτικός.
«Οι Ευρωπαίοι και αρκετοί άλλοι, θα ήθελαν να συνάψουν μια συμφωνία διαφορετικού είδους και εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνομιλίες. Μάλιστα, θα έρθουν εδώ. Θέλουν να συζητήσουν», είπε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε από τη μεριά της τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αντιστέκονται στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας και προειδοποίησε ότι θα επιβάλει αντίμετρα
, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την 1η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ
έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει «απολύτως απαράδεκτους» δασμούς.
Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 19:56