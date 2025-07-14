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«Ανοιχτός» για συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς, δηλώνει ο Τραμπ
Ειδήσεις
19:49 - 14 Ιουλ 2025

«Ανοιχτός» για συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς, δηλώνει ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτός για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα των δασμών δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζουμε πως σε επιστολή του προς την ΕΕ έχει διαμηνύσει πως αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 1η Αυγούστου οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς 30% στα προϊόντα που εισάγονται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, τη Δευτέρα (14/7) εμφανίστηκε διαλλακτικός.

«Οι Ευρωπαίοι και αρκετοί άλλοι, θα ήθελαν να συνάψουν μια συμφωνία διαφορετικού είδους και εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνομιλίες. Μάλιστα, θα έρθουν εδώ. Θέλουν να συζητήσουν», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε από τη μεριά της τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αντιστέκονται στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας και προειδοποίησε ότι θα επιβάλει αντίμετρα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την 1η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει «απολύτως απαράδεκτους» δασμούς.
Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 19:56
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