«Ανοιχτός» για συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς, δηλώνει ο Τραμπ

Ανοιχτός για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα των δασμών δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζουμε πως σε επιστολή του προς την ΕΕ έχει διαμηνύσει πως αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 1η Αυγούστου οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς 30% στα προϊόντα που εισάγονται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, τη Δευτέρα (14/7) εμφανίστηκε διαλλακτικός.

«Οι Ευρωπαίοι και αρκετοί άλλοι, θα ήθελαν να συνάψουν μια συμφωνία διαφορετικού είδους και εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνομιλίες. Μάλιστα, θα έρθουν εδώ. Θέλουν να συζητήσουν», είπε.