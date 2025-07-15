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Μπέσεντ: Δεν τίθεται θέμα αποπομπής Πάουελ - Σε εξέλιξη η διαδοχή του στην Fed
Ειδήσεις
17:05 - 15 Ιουλ 2025

Μπέσεντ: Δεν τίθεται θέμα αποπομπής Πάουελ - Σε εξέλιξη η διαδοχή του στην Fed

Reporter.gr Newsroom
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Την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για την επιλογή του επόμενου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ανοίγοντας και επισήμως τη συζήτηση για τη μετα-Πάουελ εποχή στη νομισματική πολιτική της χώρας.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg την Τρίτη 15/7, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι «η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα» και υπογράμμισε πως η απόφαση για το πρόσωπο που θα ηγηθεί της Fed ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο Τραμπ. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «ο Πρόεδρος θα κινηθεί με τον δικό του ρυθμό», ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφιοι τόσο εντός όσο και εκτός της κεντρικής τράπεζας.

Ο υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποχώρησης του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, όταν ολοκληρωθεί η θητεία του ή εφόσον αντικατασταθεί. «Παραδοσιακά, ο πρόεδρος της Fed παραιτείται και από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήταν εξαιρετικά μπερδεμένο για τις αγορές να παραμείνει ο πρώην πρόεδρος μετά την αντικατάστασή του», τόνισε, απορρίπτοντας σενάρια περί «σκιώδους» ρόλου του Πάουελ στην Τράπεζα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να απομακρύνει τον Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του, η οποία ολοκληρώνεται το επόμενο έτος, ο Μπέσεντ παρέμεινε καθησυχαστικός. «Όπως έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ, δεν σκοπεύει να απολύσει τον πρόεδρο Πάουελ», ξεκαθάρισε.

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