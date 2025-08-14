Σημαντικές δηλώσεις Πούτιν ενόψει Αλάσκας: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα πυρηνικά όπλα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τους ανώτερους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της Ρωσίας, για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα, όπου θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις μάχες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπούσαν στη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο στο σύνολό του». Στο πλαίσιο αυτό «θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακράν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Ο τελευταίος πυλώνας ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ των δύο χωρών είναι η Νέα Συνθήκη Μείωσης Στρατηγικών Όπλων (New START), η οποία πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Λεπτομέρειες για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Οι παραπάνω δηλώσεις του Πούτιν έγιναν κατόπιν ενημέρωσης του Κρεμλίνου σχετικά με τη διεξαγωγή της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22.30 ώρα Ελλάδας και οι δύο ηγέτες θα είναι μόνοι στο δωμάτιο, χωρίς άλλους αξιωματούχους, παρά μόνο τους διερμηνείς τους.

Ο Τραμπ στο μεταξύ απείλησε με «πολύ σοβαρές συνέπειες» τη Ρωσία, εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, φέρεται να έχει δεσμευθεί απέναντι στην ΕΕ πως δεν θα ενδώσει σε πιέσεις για παραχώρηση εδαφών, χωρίς τη συναίνεση της Ουκρανίας.

Σε κάθε περίπτωση η σύνοδος της Αλάσκας θεωρείται κρίσιμη, έστω κι αν δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη σχετικά με το ουκρανικό. Ο Πούτιν, όμως, θα θέσει τους όρους του και σίγουρα στη συνέχεια θα κληθεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις.