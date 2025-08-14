ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σημαντικές δηλώσεις Πούτιν ενόψει Αλάσκας: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα πυρηνικά όπλα
Ειδήσεις
14:31 - 14 Αυγ 2025

Σημαντικές δηλώσεις Πούτιν ενόψει Αλάσκας: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα πυρηνικά όπλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τους ανώτερους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της Ρωσίας, για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα, όπου θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις μάχες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπούσαν στη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο στο σύνολό του». Στο πλαίσιο αυτό «θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακράν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Ο τελευταίος πυλώνας ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ των δύο χωρών είναι η Νέα Συνθήκη Μείωσης Στρατηγικών Όπλων (New START), η οποία πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Λεπτομέρειες για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Οι παραπάνω δηλώσεις του Πούτιν έγιναν κατόπιν ενημέρωσης του Κρεμλίνου σχετικά με τη διεξαγωγή της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22.30 ώρα Ελλάδας και οι δύο ηγέτες θα είναι μόνοι στο δωμάτιο, χωρίς άλλους αξιωματούχους, παρά μόνο τους διερμηνείς τους.

Ο Τραμπ στο μεταξύ απείλησε με «πολύ σοβαρές συνέπειες» τη Ρωσία, εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, φέρεται να έχει δεσμευθεί απέναντι στην ΕΕ πως δεν θα ενδώσει σε πιέσεις για παραχώρηση εδαφών, χωρίς τη συναίνεση της Ουκρανίας.

Σε κάθε περίπτωση η σύνοδος της Αλάσκας θεωρείται κρίσιμη, έστω κι αν δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη σχετικά με το ουκρανικό. Ο Πούτιν, όμως, θα θέσει τους όρους του και σίγουρα στη συνέχεια θα κληθεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 14:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου
Ειδήσεις

Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Eurostat: Ήπια ανάπτυξη 0,1% στην ευρωζώνη το β’ τρίμηνο – Στο 0,5% στην ΕΕ
Ειδήσεις

Eurostat: Ήπια ανάπτυξη 0,1% στην ευρωζώνη το β’ τρίμηνο – Στο 0,5% στην ΕΕ

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και υποχρέωση λογοδοσίας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και υποχρέωση λογοδοσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας
Ειδήσεις

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin
Νομίσματα

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία
Ειδήσεις

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ