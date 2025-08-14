ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στη Wall Street μετά τα υψηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής
Χρηματιστήρια
16:45 - 14 Αυγ 2025

Πτώση στη Wall Street μετά τα υψηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Πέμπτη (14/8), μετά τη δημοσίευση νέας έκθεσης για τον πληθωρισμό, η οποία έδειξε ότι το κόστος χονδρικής αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον περασμένο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,40% στις 44.744,91 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει κατά 0,28% στις 6.448,21 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 0,12% και διαμορφώνεται στις 21.687,45 μονάδες.

Οι δείκτες αναφοράς δέχθηκαν ένα πλήγμα αυτή την εβδομάδα μετά την δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο, η οποία ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Η έκθεση αυτή ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι επενδυτές έμειναν απογοητευμένοι μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Ιούλιο, ο οποίος έδειξε ότι μια τέτοια μείωση των επιτοκίων δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,9% τον μήνα, πολύ περισσότερο από το 0,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones. Οι τιμές χονδρικής μπορούν να αποτελέσουν μια ένδειξη για το δείκτη για τις τιμές καταναλωτή.

Ορισμένοι επενδυτές αγνόησαν το δείκτη τιμών παραγωγού, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και στις αεροπορικές τιμές. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα στοιχεία θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

Παρά τον υψηλότερο δείκτη πληθωρισμού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούσαν σε περίπου 93% τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων το Σεπτέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης απέκλεισαν κάθε πιθανότητα μείωσης κατά μισό σημείο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 17:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βελτιωμένη η κατάσταση στις φωτιές σε Αχαΐα και Χίο – Τεράστιες καταστροφές στη Βολισσό
Ειδήσεις

Βελτιωμένη η κατάσταση στις φωτιές σε Αχαΐα και Χίο – Τεράστιες καταστροφές στη Βολισσό

ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 3.000 οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 224.000
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 3.000 οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 224.000

Συμφωνία-μαμούθ $1,3 δισ. μεταξύ Lilly και Superluminal για νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Επιχειρήσεις

Συμφωνία-μαμούθ $1,3 δισ. μεταξύ Lilly και Superluminal για νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ
Ειδήσεις

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά
Ειδήσεις

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ