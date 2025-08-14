ΗΠΑ: Άλμα 0,9% στον πληθωρισμό χονδρικής τον Ιούλιο - Στο 3,3%

Τα κόστη αυξήθηκαν απότομα για τους παραγωγούς και τους κατασκευαστές τον Ιούλιο, ένα σημάδι ότι οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν σύντομα να μετακυληθούν στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σε επίπεδο χονδρικής αυξήθηκε τον περασμένο μήνα, με τις τιμές να αυξάνονται με τον ταχύτερο μηνιαίο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη (14/8).

Σύμφωνα με το CNN, ο τελευταίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ), ο οποίος μετρά τη μέση μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους παραγωγούς, αυξήθηκε κατά 0,9% από τον Ιούνιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

«Οι παραγωγοί αρχίζουν να νιώθουν την πίεση του πληθωρισμού», έγραψε ο Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της FwdBonds. «Είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι παραγωγοί μετακυλήσουν τα υψηλότερα κόστη που σχετίζονται με τους δασμούς στους καταναλωτές».

Τα στοιχεία της Πέμπτης ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες των οικονομολόγων για αύξηση των τιμών κατά μόλις 0,2% τον Ιούλιο και 2,4% ετησίως. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο έδειξε ότι η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου συγκράτησε τις συνολικές αυξήσεις των τιμών καταναλωτή, αλλά τα ευαίσθητα στα δασμολόγια αγαθά συνέχισαν να γίνονται πιο ακριβά.

«Η μεγάλη άνοδος του ΔΤΠ δείχνει ότι ο πληθωρισμός διατρέχει την οικονομία, ακόμη και αν δεν έχει γίνει αισθητός από τους καταναλωτές», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northlight Asset Management. «Δεδομένου του πόσο ευνοϊκά ήταν τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη προς τα πάνω και είναι πιθανό να μειώσει μέρος του αισιοδοξίας για μια «εγγυημένη» μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα».

Τέλος, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε επίσης κατά 0,9%, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,7%, το υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο.