Βελτιωμένη η κατάσταση στις φωτιές σε Αχαΐα και Χίο – Τεράστιες καταστροφές στη Βολισσό

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση που επικρατεί στη φωτιά στην Αχαΐα και τη Χίο, με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλες μάχες με τις φωτιές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην Αχαΐα, ενεργές εστίες φωτιάς παραμένουν στην περιοχή Ρωμανού. Οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ως σύμμαχο την άπνοια που επικρατεί σήμερα και τους επιτρέπει να κάνουν στοχευμένες ρίψεις με τα εναέρια μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, συνελήφθησαν δύο άτομα για τις φωτιές, ένας 19χρονος και ένας 27χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος φέρεται πως ομολόγησε την πράξη του.

Σταδιακή επαναφορά ασθενών και λειτουργία στο Καραμανδάνειο από σήμερα

«Τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση. Επιχειρούν εναέρια μέσα, άνεμοι σημαντικά μειωμένοι. Μόλις με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στον αστικό και ημιαστικό ιστό της πόλης. Ένα μικρό μέτωπο υπάρχει προς το Παναχαϊκό όρος το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν απειλεί τα περίχωρα της πόλης.Θα ξεκινήσουμε σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο και λειτουργία εκεί από την έναρξη της σημερινής εφημερίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση. Επιχειρούν εναέρια μέσα, άνεμοι σημαντικά μειωμένοι. Μόλις με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στον αστικό και ημιαστικό ιστό της πόλης. Ένα μικρό μέτωπο υπάρχει προς το Παναχαϊκό όρος το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2025

Κόντρα Πελετίδη - Κεφαλογιάννη

Υπενθυμίζεται ότι στο πολιτικό μέτωπο, έχει ξεσπάσει μια έντονη κόντρα μεταξύ του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Αρχικά ο κ. Πελετίδης σε συνέντευξή του τόνισε πως η πόλη παρακάλεσε για πυροσβεστικά μέσα για να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά, το οποία, όμως, δεν έλαβαν. Από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε πως ο Δήμος στάθηκε «κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα», ενώ δήλωσε πως άκουσε «τον κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112».

Πύρινος εφιάλτης στη Χίο – Η Βολισσός μετρά τις πληγές της

Στη Χίο, παραμένει ενεργό μέτωπο στη περιοχή Κέραμος, βόρεια από τα Σπαρτούντα, καθώς και στην Παναγία Παγούσαινα, δυτικά και βόρεια της Βολισσού.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην περιοχή της Παγούσαινας επιχειρούν τρία ελικόπτερα.

Η πλούσια βλάστηση της Βολισσού έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες.

Το δίκτυο πυλώνων ηλεκτροδότησης έχει καταρρεύσει, αφήνοντας τα χωριά χωρίς ρεύμα και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης. Καλλιέργειες, ελαιώνες και μελίσσια που βρέθηκαν στην πορεία της πυρκαγιάς υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές, πλήττοντας σοβαρά το εισόδημα δεκάδων οικογενειών.

«Ό,τι ξέραμε και αγαπούσαμε εδώ χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της Βολισσού.

Εκκενώσεις και νύχτα αγωνίας

Οι οικισμοί της Αμανής και το κεφαλοχώρι της Βολισσού έχουν εκκενωθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν στέγη.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με εκατοντάδες εθελοντές, συνεχίζουν να επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών. Στη Χίο έχουν φτάσει ενισχύσεις από τον Πειραιά, με 146 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα.

150 καμένοι στύλοι – μέρες για την αποκατάσταση

Στο νησί εργάζονται περισσότεροι από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών για την αποκατάσταση του δικτύου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πάνω από 150 κατεστραμμένους στύλους ηλεκτροδότησης. Η πλήρης αποκατάσταση αναμένεται να απαιτήσει πολλές ημέρες.