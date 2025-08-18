Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα υπό τη σκιά της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι

Πιο αναλυτικά, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς επικρατεί ανησυχία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται στην αποδοχή των ρωσικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, πιθανόν ζητώντας από την Ουκρανία εδαφικές παραχωρήσεις, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,08% και διαμορφώθηκε στις 554 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,21% στις 9.157 μονάδες, ενώ ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 0,18% στις 24.314 μονάδες. Πτώση 0,5% σημείωσε ο CAC 40 στο Παρίσι, κλείνοντας στις 7.884 μονάδες.
Στο επίκεντρο των μετοχών, η Commerzbank σημείωσε πτώση 3,4% έπειτα από υποβάθμιση της σύστασης από την Deutsche Bank, η οποία μετέβαλε τη στάση της από «buy» σε «hold».
Αντίθετα, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 6,6%, μετά την έγκριση του φαρμάκου Wegovy για διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες.