ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα υπό τη σκιά της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι
Χρηματιστήρια
19:27 - 18 Αυγ 2025

Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα υπό τη σκιά της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό.

Πιο αναλυτικά, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς επικρατεί ανησυχία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται στην αποδοχή των ρωσικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, πιθανόν ζητώντας από την Ουκρανία εδαφικές παραχωρήσεις, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,08% και διαμορφώθηκε στις 554 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,21% στις 9.157 μονάδες, ενώ ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 0,18% στις 24.314 μονάδες. Πτώση 0,5% σημείωσε ο CAC 40 στο Παρίσι, κλείνοντας στις 7.884 μονάδες.

Στο επίκεντρο των μετοχών, η Commerzbank σημείωσε πτώση 3,4% έπειτα από υποβάθμιση της σύστασης από την Deutsche Bank, η οποία μετέβαλε τη στάση της από «buy» σε «hold».

Αντίθετα, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 6,6%, μετά την έγκριση του φαρμάκου Wegovy για διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Χωρίς εθνική τουριστική καμπάνια για τρίτη χρονιά η χώρα μας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΣΟΚ: Χωρίς εθνική τουριστική καμπάνια για τρίτη χρονιά η χώρα μας

Χαμάς: Θετική απάντηση στη νέα πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα
Ειδήσεις

Χαμάς: Θετική απάντηση στη νέα πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα

Τράπεζα της Αγγλίας: Οι αγορές ποντάρουν σε «πάγωμα» επιτοκίων για το 2025
Ειδήσεις

Τράπεζα της Αγγλίας: Οι αγορές ποντάρουν σε «πάγωμα» επιτοκίων για το 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό
Ειδήσεις

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά» – Σφοδρά πυρά για οικονομία και Τουρκία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:45

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:36

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 17:22

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 17:18

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 17:15

Wall σε πίεση: Βουτιά Nasdaq και S&P 500 λόγω ημιαγωγών και ισχυρών jobs data

Πολιτική
05/06/2026 - 17:09

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Νομίσματα
05/06/2026 - 16:50

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

Αναλύσεις
05/06/2026 - 16:38

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:33

Κόντρα Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το project Κούσνερ – «Άσε με να τελειώσω»

Πολιτική
05/06/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των λογαριασμών είναι ένα θετικό αλλά ανεπαρκές μέτρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ