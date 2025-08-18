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ΠΑΣΟΚ: Χωρίς εθνική τουριστική καμπάνια για τρίτη χρονιά η χώρα μας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:21 - 18 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Χωρίς εθνική τουριστική καμπάνια για τρίτη χρονιά η χώρα μας

Reporter.gr Newsroom
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Για τρίτη χρονιά η χώρα κινδυνεύει να μείνει χωρίς εθνική καμπάνια τουριστικής προβολής. Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ευθύνες της Κυβέρνησης αλλά και τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως επισημαίνει η κα Σπυριδάκη: «Επανερχόμαστε, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 5082/5.5.2025 Ερώτησής μας, στην οποία είχαμε ήδη επισημάνει την αφαίρεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ και την αναίτια ανάθεσή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), χωρίς αξιολόγηση ή τεκμηρίωση. Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν με τον πιο σαφή τρόπο την πολιτική επιλογή αποδυνάμωσης του Οργανισμού.»

Ο πρόσφατος διαγωνισμός που προκήρυξε το ΤΕΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Τουρισμού, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, έχει ήδη μπλοκάρει κατόπιν προσφυγών στην ΕΑΑΔΗΣΥ. Η αιτία; Όροι που χαρακτηρίστηκαν ως «ασαφείς, αόριστοι, διακριτικοί και εν δυνάμει φωτογραφικοί». Πρόκειται για προϋποθέσεις που ουσιαστικά αποκλείουν ελληνικές εταιρείες με σημαντική εμπειρία και διεθνείς διακρίσεις, επιτρέποντας τη συμμετοχή μόνο θυγατρικών πολυεθνικών ή μελών διεθνούς δικτύου.

Η Βουλευτής σημειώνει ότι: «Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκθέτει τη χώρα και τον τουριστικό της σχεδιασμό, καθώς η περίοδος υλοποίησης της σύμβασης είναι περιορισμένη – μόλις εννέα μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2026 – και η καθυστέρηση κινδυνεύει να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.»

Πέραν όμως του κινδύνου απώλειας χρηματοδότησης, το ζήτημα αφορά και τον θεσμικό ρόλο του ΕΟΤ. Η επιλογή του ΤΕΕ ως αναθέτουσας αρχής προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς δεν διαθέτει εμπειρία ούτε θεσμική αρμοδιότητα στον τομέα της τουριστικής προβολής, σε αντίθεση με τον ΕΟΤ που έχει την τεχνογνωσία και τα στελέχη.

Η κα Σπυριδάκη αναφέρει επιπλέον πως η χώρα, «εν μέσω έντονης διεθνούς ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό και προκλήσεων για την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, παραμένει για τρίτο συνεχόμενο έτος χωρίς εθνική τουριστική καμπάνια, λόγω επιλογών που ενισχύουν τη δυσπιστία και αδυνατούν να πείσουν για την αμεροληψία και τη διαφάνεια της διαδικασίας».

Η Βουλευτής Λασιθίου καταλήγει ασκώντας κριτική στην Κυβέρνηση, λέγοντας πως «με τις επιλογές της υπονομεύει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αποδυναμώνει τον ΕΟΤ, τον κατεξοχήν θεσμικό φορέα τουριστικής προβολής, και παραδίδει κρίσιμα έργα σε φορείς χωρίς σχετική εμπειρία». Η καθυστέρηση της καμπάνιας, όπως επισημαίνει, «δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων που δημιουργούν αδιαφάνεια, έλλειψη εμπιστοσύνης και ενισχύουν την αίσθηση φωτογραφικών ρυθμίσεων».

Με την εν λόγω Ερώτηση, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καλεί την Υπουργό Τουρισμού να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Για ποιον λόγο δεν ανατέθηκε η διαχείριση του έργου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ο οποίος διαθέτει θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά τη δυνατότητα υλοποίησης τέτοιων δράσεων, αλλά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος;

  2. Ποιος ήταν ο ρόλος του Υπουργείου Τουρισμού στη διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης και ειδικά του όρου που αφορά την υποχρέωση συμμετοχής μόνο θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών ή μελών διεθνούς δικτύου; Είχε γνώση ή/και ενέκρινε τον συγκεκριμένο όρο;

  3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι η χώρα θα διαθέτει έγκαιρα εθνική τουριστική καμπάνια με θεσμικά, διαφανή και αδιάβλητο τρόπο;

  4. Θεωρεί το Υπουργείο ότι ο εν λόγω όρος είναι σύννομος και σύμφωνος με τις αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής;

  5. Προτίθεται να αναθεωρήσει το πλαίσιο ανάθεσης τέτοιων στρατηγικών έργων ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η ισότιμη συμμετοχή όλων των ελληνικών επιχειρήσεων με τεκμηριωμένη εμπειρία και ικανότητα;

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