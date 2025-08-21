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Οι τέσσερις μετοχές που κυριαρχούν στον S&amp;P 500 το 2025
Χρηματιστήρια
10:11 - 21 Αυγ 2025

Οι τέσσερις μετοχές που κυριαρχούν στον S&P 500 το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασικός αμερικανικός δείκτης, ο S&P 500, καταγράφει άνοδο 10% από την αρχή του έτους. Πρόκειται για μια ισχυρή επίδοση, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τέσσερις συγκεκριμένες μετοχές, οι οποίες ξεπερνούν την υπόλοιπη αγορά.

Οι τέσσερις αυτές μετοχές έχουν σημειώσει κέρδη σχεδόν 80%, με την πρώτη από αυτές να ξεπερνά κατά πολύ το υπόλοιπο του S&P 500.

Palantir: Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να οδηγεί τη μετοχή

Το χρυσό μετάλλιο στον S&P 500 πηγαίνει στην Palantir, της οποίας η μετοχή έχει εκτοξευθεί σχεδόν 93% από την αρχή του 2025. Ο τεχνολογικός όμιλος συνεχίζει να “σερφάρει” για δεύτερη χρονιά στο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης και της αυξανόμενης υιοθέτησης του λογισμικού του. Μένει να φανεί αν η μετοχή θα μπορέσει να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό ή αν οι υπερβολικοί δείκτες αποτίμησης θα προκαλέσουν αντίδραση.

GE Vernova: Το spin-off που απέδωσε καρπούς

Δημιουργημένη από τον διαχωρισμό της General Electric σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες (GE Vernova, GE Aerospace και GE Healthcare), η GE Vernova έχει αναδειχθεί ο μεγάλος κερδισμένος της συμφωνίας. Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο του 2024, η μετοχή της ανεβαίνει σταθερά, επωφελούμενη από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, ιδιαίτερα για την κατασκευή data centers. Από τον Ιανουάριο, η μετοχή έχει αυξηθεί σχεδόν 78%.

Seagate: Αποθήκευση σε τροχιά

Με άνοδο 77%, η Seagate είναι η άλλη μεγάλη τεχνολογική μετοχή του πρώτου εξαμήνου. Ο κατασκευαστής λύσεων αποθήκευσης αποκομίζει πλήρως τα οφέλη της στρατηγικής του θέσης στην αγορά των data centers, ειδικά με τους δίσκους HAMR, οι οποίοι συνδυάζουν μεγάλη χωρητικότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Newmont: Ο χρυσός ως ασφαλές καταφύγιο

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Newmont, της κορυφαίας εταιρείας εξόρυξης χρυσού παγκοσμίως. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 83% από τον Ιανουάριο, χάρη στη δυνατή ζήτηση για χρυσό. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα, τα οποία ξεπερνούν συνεχώς τις προσδοκίες, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές. Μένει να φανεί αν αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

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