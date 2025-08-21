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Καλαφάτης: Στόχος μας να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης
Πολιτική
08:36 - 21 Αυγ 2025

Καλαφάτης: Στόχος μας να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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“Αυτό που κάνει η Κυβέρνηση συστηματικά και το έχει αποδείξει είναι να ακολουθεί μια συνεχή και συνεπή πολιτική ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και γενικότερα βελτίωσης των εισοδημάτων των πολιτών, συμβάλλοντας στην προσπάθεια καταπολέμησης της ακρίβειας. Βασική μας στόχευση είναι να συνεχίσουμε μέσα από μια πολύ συνεπή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και με την αναπτυξιακή πολιτική -που με επιτυχία εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής-, τη στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην ενημερωτική εκπομπή της ERT News και τον δημοσιογράφο Κώστα Λασκαράτο.

Όπως επισήμανε: “Είναι αυτή η Κυβέρνηση που κατάφερε με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία έξι χρόνια να στηρίξει την οικονομία και να επιτύχει ρεκόρ ανάπτυξης διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι αυτή η Κυβέρνηση που κατάφερε να μειώσει την ανεργία κατά 10 μονάδες δημιουργώντας 500 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε σταθερά να επιστρέφουμε στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας το μέρισμα της ανάπτυξης”.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιολογότατο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό. Και αυτό φαίνεται τόσο από τις επιδόσεις που έχουμε στις εγκρίσεις των προτάσεων που υποβάλλονται σε προγράμματα της Ε.Ε. όσο και στο επιχειρηματικό κομμάτι που μεταφράζεται στη νέα εποχή με τις startups επιχειρήσεις και όχι μόνο. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις διαμορφώνουν το μέλλον”.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: “Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον ώστε να μπορέσουν ν΄αναπτυχθούν εταιρείες οι οποίες έχουν στο επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες. Αυτό, άλλωστε, γίνεται και σε επίπεδο Ε.Ε. με την πρωτοβουλία “Choose Europe for Science. Αυτό κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Καλαφάτης, μέσα από τα αρμόδια όργανα και κυρίως το ΕΣΕΤΕΚ, που είναι το βασικό γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μας απασχολεί το πως θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης που φαίνεται να κυριαρχεί οριζόντια και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Κυρίως όμως μας απασχολεί το πως θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις εξαιρετικές μονάδες νέων τεχνολογιών σε όλη την ελληνική επικράτεια που διαθέτουν ερευνητικά προγράμματα, όπως τμήματα πανεπιστημίων με ιδιαίτερες επιδόσεις στην έρευνα και αξιόλογες επιστημονικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέας γνώσης και καινοτομίας”.

“Στόχος μας, ανέφερε ο Υφυπουργός, είναι να δημιουργήσουμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας ένα οργανωμένο και συνεκτικό οικοσύστημα καινοτομίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες αλλά και τις προοπτικές της κάθε περιοχής με τη συνεργασία όλων των stake holders κάθε περιοχής, τις Περιφέρειες, τα Ερευνητικά Κέντρα, τα παραρτήματα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο ενός περιφερειακού αναπτυξιακού πλάνου με άξονα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, να επιτύχουμε έναν περιφερειακό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, κάτι που επιχειρούμε ήδη σε κεντρικό επίπεδο”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη διάκριση των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που συμμετείχαν σ΄ένα μοναδικό πιλοτικό στον κόσμο πείραμα σε συνεργασία με τη NASA και την ESA, την επικοινωνία με ακτίνες λέιζερ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην Κορινθία με διαστημόπλοιο στον Άρη, σε απόσταση 265 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής «ΨΥΧΗ-Phyche». H βαθύτερη αυτή ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα μπορεί ν΄αποτελέσει πραγματική «επανάσταση» στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών τόσο όσον αφορά στην ταχύτητα όσο και στην ασφάλεια των δεδομένων. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Υπήρξε προετοιμασία πολλών χρόνων. Και το αποτέλεσμα μας κάνει υπερήφανους. Και αποδεικνύει ότι σε έναν πολύ δύσκολο και σύνθετο τομέα όπως είναι το διάστημα, η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορεί”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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