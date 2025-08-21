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Shay Gal: «Πίσω από τους Χούθι βρίσκεται η Τουρκία και ο Ερντογάν»
Ειδήσεις
08:26 - 21 Αυγ 2025

Shay Gal: «Πίσω από τους Χούθι βρίσκεται η Τουρκία και ο Ερντογάν»

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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«Οι Χούθι υπηρετούν δύο αφεντικά και το ένα βρίσκεται στην Άγκυρα», επισημαίνει ο Ισραηλινός στρατηγικός αναλυτής Shay Gal, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι σε ελληνόκτητα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό αναλυτή οι επιθέσεις αυτές αποτέλεσαν το σημείο καμπής που ανάγκασε την Ευρώπη να δει κατάματα μια δυσάρεστη αλήθεια, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, λειτουργεί πλέον ως ο σιωπηλός υποστηρικτής των Χούθι.

Σε συνέντευξη του στο Geo-Trends, ο Gal μιλά για ένα «ναυτικό δι’ αντιπροσώπων» που έχει οικοδομήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τους Χούθι να δρουν ως ανεπίσημος στόλος της Τουρκίας στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Μέσα από αυτή τη σχέση, λέει, η Άγκυρα επιτυγχάνει μέσω τρίτων αυτό που δεν μπορεί να πετύχει με αεροπλανοφόρα, τη δυνατότητα να αποσταθεροποιεί τις θαλάσσιες οδούς του διεθνούς εμπορίου.

Οικονομικό όπλο: ο «Μεσαίος Διάδρομος»

Η στρατηγική διάσταση είναι σαφής. Κάθε πύραυλος των Χούθι που πλήττει σαουδαραβικό τάνκερ, κάθε ελληνικό πλοίο που βυθίζεται, κάθε απώλεια εσόδων της Αιγύπτου από τη Διώρυγα του Σουέζ, κάνει τις χερσαίες διαδρομές μέσω Τουρκίας πιο ελκυστικές. Αυτό δεν είναι τυχαίο· είναι, όπως τονίζει ο Gal, «σκόπιμο οικονομικό όπλο». Η Άγκυρα «πουλάει» το χάος της Ερυθράς Θάλασσας ως επιχείρημα για τα ευρασιατικά έργα της.

Ο «Μεσαίος Διάδρομος» (Trans-Caspian International Transport Route) προβάλλεται ως εναλλακτική τόσο στη Διώρυγα του Σουέζ όσο και στις ρωσοελεγχόμενες διαδρομές. Ενώνει την Κίνα με την Ευρώπη μέσω Καζακστάν, Κασπίας, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας και Τουρκίας.

Για χρόνια θεωρούνταν πανάκριβος και παράπλευρος, τώρα, με την Ερυθρά Θάλασσα να μετατρέπεται σε «πεδίο βολής», παρουσιάζεται ως η μόνη ασφαλής αρτηρία Ασίας–Ευρώπης.

Το ίδιο ισχύει για τον «Διάδρομο Ζανγκεζούρ» που άνοιξε μετά τη συμφωνία Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν, αλλά και για το ιρακινό project «Development Road». Μαζί, συνθέτουν ένα δίκτυο που καθιστά την Τουρκία απαραίτητο πύλη εισόδου του παγκόσμιου εμπορίου.

Έτσι, τα χτυπήματα των Χούθι δεν καταστρέφουν μόνο πλοία, αλλά θεμελιώνουν την επιχειρηματολογία υπέρ των τουρκικών χερσαίων αξόνων.

Τα ευρήματα των αμερικανικών ερευνών

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών ερευνών, στην Τουρκία έχει την έδρα του το δίκτυο Al Aman Kargo, το οποίο –όπως αποκάλυψε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αποτέλεσε ζωτικό κανάλι χρηματοδότησης και μεταφοράς υλικού προς τους Χούθι. Μέσω αυτής της δομής διοχετεύθηκαν εκατομμύρια δολάρια και κρίσιμα εξαρτήματα για drones και πυραυλικά συστήματα.

Το γεγονός ότι μια τέτοια υποδομή λειτουργεί μέσα στο τουρκικό έδαφος ενισχύει, κατά τον Gal, την εικόνα της Άγκυρας όχι ως παθητικού παρατηρητή, αλλά ως ενεργού παράγοντα μιας παραστρατιωτικής απειλής που πλήττει άμεσα ελληνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Υπαρξιακό πρόβλημα για την Ευρώπη

Για την Ευρώπη, οι συνέπειες είναι άμεσες. Δεν πρόκειται για «πόλεμο στον Κόλπο» ούτε για την αντιπαράθεση Ιράν–Ισραήλ· πρόκειται για τις αρτηρίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ασφαλιστικές τιμές εκτοξεύονται, η βιομηχανία στη Γερμανία και τη Γαλλία, η αγροτική παραγωγή στην Ιταλία και οι ενεργειακές ροές σε όλη την ήπειρο τίθενται σε ομηρία από μια παραστρατιωτική δύναμη που δρα με την ανοχή της Άγκυρας.

Το ίδιο ισχύει και για τον αραβικό κόσμο. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και ΗΑΕ οφείλουν να δουν ότι κάθε επίθεση σε πλοία και λιμάνια τους δεν είναι μόνο «ιρανικό παιχνίδι». Είναι ταυτόχρονα και τουρκικό. «Οι Χούθι υπηρετούν δύο αφεντικά», λέει χαρακτηριστικά ο Gal, «και το ένα βρίσκεται στην Άγκυρα».

Το ερώτημα που θέτει για τις Βρυξέλλες είναι σκληρό: πόσο ακόμη μπορεί το ΝΑΤΟ να ανέχεται μέλος του που επιτρέπει τη δράση τέτοιων δικτύων εναντίον Ευρωπαίων ναυτικών; Και πόσο ακόμη η ΕΕ θα χαρακτηρίζει την Τουρκία «δύσκολο εταίρο» την ώρα που λειτουργεί ως διαμετακομιστικός κόμβος της ιρανικής Quds Force;

Ολόκληρη την συνέντευξη του Shay Gal μπορείτε να τη διαβάσετε ΕΔΩ

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