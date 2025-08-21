Ο Τραμπ στέλνει πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Η αντίδραση Μαδούρο

Κλιμάκωνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Βενεζουέλας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει διαταγή να αναπτυχθεί αμφίβια αρμάδα, συμπεριλαμβανομένων τριών αντιτορπιλικών και ισάριθμων ελικοπτεροφόρων αποβατικών με 2.200-4.000 πεζοναύτες, ανοικτά της χώρας της νότιας Αμερικής. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολογεί αυτές τις κινήσεις ως στρατηγική για την καταπολέμηση της «διακίνησης ναρκωτικών»

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, τον οποίο κατηγορούν ως διακινητή ναρκωτικών.

Κατά πηγές του Ρόιτερς, οι οποίες εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, τα σκάφη USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με 4.500 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, ανάμεσά τους 2.200 πεζοναύτες, αναμένεται να έχουν καταφθάσει στην περιοχή πιθανόν από την Κυριακή.

Εκτός αυτών έχουν διαταχθεί να πλεύσουν στην περιοχή άλλα τουλάχιστον τρία πολεμικά, τα USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson. Πρόκειται για αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και με το σύστημα Aegis, κλάσης Arleigh Burke. Επίσης στην περιοχή αναμένεται τουλάχιστον ένα υποβρύχιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, προβλέπεται να σταλούν στην περιοχή κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας κάπου 4.000 πεζοναύτες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε προχθές Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», και τον πρόεδρο Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό αυτού του καρτέλ».

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν δράση στη Βενεζουέλα, είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να «εμποδίσει να πλημμυρίσουν τα ναρκωτικά τη χώρα μας».

Ο Μαδούρο από τη μεριά του ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα αναπτυχθούν 4,5 εκατ. εθνοφύλακες για να «εγγυηθούν την κάλυψη όλης της επικράτειας» της Βενεζουέλας.