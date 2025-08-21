Πήραν «φωτιά» οι πλατφόρμες Appodixi και «Καταγγελίες πολιτών» - Μπόνους έως €3.000

Έτσι, στην εφαρμογή appodixi, που είναι η επίσημη ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου των αποδείξεων, που λαμβάνουν σε κάθε τους συναλλαγή, έχουν υποβληθεί 112.855 επώνυμες καταγγελίες κι άλλες 95.679 ανώνυμες για προβληματικές αποδείξεις. Αθροιστικά φτάνουν οι αναφορές των πολιτών τις 208.534.
Όπως, φαίνεται, λοιπόν, η ”μάχη” κατά της φοροδιαφυγής λαμβάνει σημαντική πληροφοριακή συνδρομή από τα κανάλια αυτά της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, πέρα από την αξιοποίηση δεδομένων από τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και στην εφαρμογή «Appodixi» και η πρόσβαση στο σύστημα «e-send» με τις συναλλαγές μέσω POS, επιτρέπει στους ελεγκτές να συγκρίνουν τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο e-send με τα έσοδα από πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα και να διακριβώσουν εάν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά.
Παράλληλα, οι ελεγκτές, έχοντας tablet, πρόσβαση στο σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, και διαθέτοντας πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, “ξεσκονίζουν" τα "κιτάπια" των επιχειρήσεων αλλά και "σκανάρουν" πιθανές "ύποπτες” συναλλαγές.
Τούτων δοθέντων, και τον Αύγουστο, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους, κατέγραψαν σημαντικές παραβάσεις..
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα).
Κοινός παρονομαστής για παραβατικές συμπεριφορές, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, είναι η μη έκδοση αποδείξεων.
Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει - με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.
“Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών” τονίζει η ΑΑΔΕ δίνοντας το στίγμα.