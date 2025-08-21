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Πήραν «φωτιά» οι πλατφόρμες Appodixi και «Καταγγελίες πολιτών» - Μπόνους έως €3.000
Φορολογία
09:05 - 21 Αυγ 2025

Πήραν «φωτιά» οι πλατφόρμες Appodixi και «Καταγγελίες πολιτών» - Μπόνους έως €3.000

Γιώργος Αλεξάκης
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Πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της κανονιστικής συμμόρφωσης αποδεικνύονται οι ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, όπου οι πολίτες καταγγέλλουν παραβατικές συμπεριφορές. Κι αυτό σε μια περίοδο που η απόδοση των φορολογικών εσόδων κρίνει και τις δράσεις στήριξης των εισοδημάτων.

Έτσι, στην εφαρμογή appodixi, που είναι η επίσημη ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου των αποδείξεων, που λαμβάνουν σε κάθε τους συναλλαγή, έχουν υποβληθεί 112.855 επώνυμες καταγγελίες κι άλλες 95.679 ανώνυμες για προβληματικές αποδείξεις. Αθροιστικά φτάνουν οι αναφορές των πολιτών τις 208.534.

Να σημειωθεί ότι για τις επώνυμες καταγγελίες, που είναι και περισσότερες, λειτουργεί και το κίνητρο της αμοιβής. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας μέσω της εφαρμογής «QR code appodixi» διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση, η οποία ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης και μπορεί να φτάσει ως τις 3.000 ευρώ.
Επίσης στην πλατφόρμα “Καταγγελίες Πολιτών”, που είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή ψηφιακών καταγγελιών/πληροφοριών και απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι ενεργούν είτε ως ιδιώτες είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι Επιχειρήσεων / Νομικών Οντοτήτων, έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 51.252 για φορολογικές παραβάσεις, οι 753 για τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο), ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι 7.374 από αυτές τις αναφορές είναι επώνυμες, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της όποιας καταγγελίας.

Όπως, φαίνεται, λοιπόν, η ”μάχη” κατά της φοροδιαφυγής λαμβάνει σημαντική πληροφοριακή συνδρομή από τα κανάλια αυτά της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, πέρα από την αξιοποίηση δεδομένων από τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και στην εφαρμογή «Appodixi» και η πρόσβαση στο σύστημα «e-send» με τις συναλλαγές μέσω POS, επιτρέπει στους ελεγκτές να συγκρίνουν τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο e-send με τα έσοδα από πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα και να διακριβώσουν εάν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά.

Παράλληλα, οι ελεγκτές, έχοντας tablet, πρόσβαση στο σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, και διαθέτοντας πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, “ξεσκονίζουν" τα "κιτάπια" των επιχειρήσεων αλλά και "σκανάρουν" πιθανές "ύποπτες” συναλλαγές.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές

Τούτων δοθέντων, και τον Αύγουστο, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους, κατέγραψαν σημαντικές παραβάσεις..

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα).

Κοινός παρονομαστής για παραβατικές συμπεριφορές, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, είναι η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει - με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

“Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών” τονίζει η ΑΑΔΕ δίνοντας το στίγμα.

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