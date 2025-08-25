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Μικρές απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα σε Nvidia και πληθωρισμό
Χρηματιστήρια
17:10 - 25 Αυγ 2025

Μικρές απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα σε Nvidia και πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν ελαφρώς στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, Δευτέρα 25/8, μετά από την εκτόξευση του δείκτη Dow Jones σε ενδοσυνεδριακά ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος περιλαμβάνει 30 μετοχές, υποχωρεί κατά 159 μονάδες ή 0,35% στις 45.472,51 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,16% στις 6.456,31 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite αν και ξεκίνησε αρνητικά, γύρισε στο +0,03% στις 21.503,34 μονάδες.

Οι μετοχές της Intel συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τη Δευτέρα, έπειτα από τη δήλωση του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ την Παρασκευή, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στον κατασκευαστή μικροτσίπ. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη για περισσότερες τέτοιες κινήσεις από τη διοίκηση Τραμπ, καθώς ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμμετοχή αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη δημιουργία ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου (sovereign wealth fund).

«Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν περισσότερες συναλλαγές, είτε σε αυτόν τον κλάδο είτε σε άλλους», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στο CNBC και στην εκπομπή “Squawk Box”.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν ένα ανοδικό κλείσιμο της αγοράς την περασμένη εβδομάδα. Την Παρασκευή, ο δείκτης Dow σημείωσε άνοδο άνω των 800 μονάδων, δηλαδή σχεδόν 2%, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite κέρδισε σχεδόν 2%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε πάνω από 1%. Ο τελευταίος έφτασε σε απόσταση μόλις τριών μονάδων από το ιστορικό του υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο μετά την πολυαναμενόμενη ετήσια ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, κατά την οποία άφησε να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να ξεκινήσει χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τον επόμενο μήνα. Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας (0,25%) τον Σεπτέμβριο εκτοξεύτηκαν στο περίπου 84%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, από περίπου 75% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Έχουμε δει τα στοιχεία για μια πιθανή στροφή από τις τεχνολογικές μετοχές προς πιο κυκλικές και αξιακές μετοχές. Εφόσον ενισχυθεί η προσδοκία για κύκλο χαλάρωσης από τη Fed, η μετατόπιση από τις τεχνολογικές μετοχές μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι, ιδρυτής της Vital Knowledge. «Αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση στα σημαντικά αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη».

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η Nvidia, η οποία θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Την Πέμπτη, αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα των Dell και Marvell. Σύμφωνα με τον Κρισαφούλι, αυτές οι εταιρείες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο αν η ανοδική πορεία του τεχνολογικού κλάδου θα συνεχιστεί ή αν η μετατόπιση προς άλλους τομείς θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Τέλος, οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην προσωπική καταναλωτική δαπάνη (PCE) για τον Ιούλιο, η οποία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή — πρόκειται για τον αγαπημένο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προβλέπουν ότι ο δομικός δείκτης PCE (που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια) θα αυξηθεί κατά 2,9% σε ετήσια βάση, έναντι 2,8% τον Ιούνιο.

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