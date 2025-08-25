ΓΑΙΑΟΣΕ: Πρόσκληση για επενδυτικό ενδιαφέρον σε ακίνητο περίπου 400 στρεμμάτων κοντά στη Λάρισα

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου (Growthfund) με αποκλειστική αρμοδιότητα στη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου περίπου 400 στρεμμάτων, πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΑΙΑΟΣΕ, η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχει στόχο τη συλλογή ιδεών, προτάσεων και απόψεων για την ωρίμανση του ακινήτου, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον καθορισμό του κατάλληλου μείγματος χρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, θεωρήθηκε ως βέλτιστη η αξιοποίηση του ακινήτου ως Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4982/2022 και του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014.

Το ακίνητο βρίσκεται σε στρατηγική θέση, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο της Λάρισας, με εξαιρετική προσβασιμότητα:

Παρακείμενο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης

3 χλμ. από τον Αυτοκινητόδρομο 1 (Ε75) μέσω του κόμβου 66 «Συκούριο»

Εφαπτόμενη σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης

70 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου και 80 χλμ. από το Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου

Η επίπεδη μορφολογία του ακινήτου, με ήπιες κλίσεις, το καθιστά κατάλληλο για αναπτυξιακές χρήσεις, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η τοποθεσία εκτός πλημμυρικής ζώνης κινδύνου, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, ώστε να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.