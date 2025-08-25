ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΑΙΑΟΣΕ: Πρόσκληση για επενδυτικό ενδιαφέρον σε ακίνητο περίπου 400 στρεμμάτων κοντά στη Λάρισα
Ακίνητα
17:04 - 25 Αυγ 2025

ΓΑΙΑΟΣΕ: Πρόσκληση για επενδυτικό ενδιαφέρον σε ακίνητο περίπου 400 στρεμμάτων κοντά στη Λάρισα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου (Growthfund) με αποκλειστική αρμοδιότητα στη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου περίπου 400 στρεμμάτων, πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΑΙΑΟΣΕ, η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχει στόχο τη συλλογή ιδεών, προτάσεων και απόψεων για την ωρίμανση του ακινήτου, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον καθορισμό του κατάλληλου μείγματος χρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, θεωρήθηκε ως βέλτιστη η αξιοποίηση του ακινήτου ως Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4982/2022 και του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014.

Το ακίνητο βρίσκεται σε στρατηγική θέση, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο της Λάρισας, με εξαιρετική προσβασιμότητα:

  • Παρακείμενο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης
  • 3 χλμ. από τον Αυτοκινητόδρομο 1 (Ε75) μέσω του κόμβου 66 «Συκούριο»
  • Εφαπτόμενη σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης
  • 70 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου και 80 χλμ. από το Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου

Η επίπεδη μορφολογία του ακινήτου, με ήπιες κλίσεις, το καθιστά κατάλληλο για αναπτυξιακές χρήσεις, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η τοποθεσία εκτός πλημμυρικής ζώνης κινδύνου, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, ώστε να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται - Να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται - Να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

Χάσετ: Η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες τύπου Intel
Ειδήσεις

Χάσετ: Η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες τύπου Intel

D-Marin: Ρεκόρ επισκεπτών το 2025 - Συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε Κάννες, Γένοβα και Μονακό
Ναυτιλία

D-Marin: Ρεκόρ επισκεπτών το 2025 - Συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε Κάννες, Γένοβα και Μονακό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.
Ανακοινώσεις

Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική σύγκρουση για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ «οδηγεί» στη δικαιοσύνη τον Γεωργιάδη
Πολιτική

Πολιτική σύγκρουση για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ «οδηγεί» στη δικαιοσύνη τον Γεωργιάδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

SpaceX στην Wall Street - Μασκ: Στόχος Σελήνη και Άρης - Αποτίμηση $1,77 τρισ.

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:54

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:48

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Οικονομία
12/06/2026 - 17:47

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
12/06/2026 - 17:44

Ο κλέψας του κλέψαντος

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:37

Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για νέα χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων

Σχόλια Αγοράς
12/06/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 17:11

Wall σε αναμονή: Το βλέμμα σε συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και στη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:08

«Έπεσε» το Meta: Προβλήματα σε Facebook και Messenger

Πολιτική
12/06/2026 - 17:04

Καλαφάτης: Η μεταφορά τεχνολογίας είναι το καίριο εργαλείο για να μετατρέψουμε οριστικά το brain drain σε brain gain

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:04

Fourlis: Μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Στις 3 Ιουλίου η πληρωμή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:56

ΗΠΑ: Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ανακατεύθυνε 136 πλοία να διέλθουν στο Ορμούζ

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 16:54

Μπρατάκος: Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Ο Τραμπ μιλά για υπογραφή, η Τεχεράνη διαψεύδει

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:48

ΕΣΠΑ 2021–2027: Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12/06/2026 - 16:36

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου εκτός γηπέδου

Οικονομία
12/06/2026 - 16:34

Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων της ΕΚΤ – Προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:33

Ελβετία: Δημοψήφισμα για ανώτατο όριο πληθυσμού στη χώρα στα 10 εκατομμύρια

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:21

Δένδιας: Αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 16:11

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025 – Τα «κλειδιά» του μετασχηματισμού το 2026

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:11

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ