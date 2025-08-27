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Μικρή ανάκαμψη των ευρωπαϊκών μετοχών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia
Χρηματιστήρια
10:58 - 27 Αυγ 2025

Μικρή ανάκαμψη των ευρωπαϊκών μετοχών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν ελαφρώς ανοδικά την Τετάρτη 27/8, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της κατασκευάστριας τσιπ Nvidia.

Η μετοχή της εταιρείας, εισηγμένη στο Nasdaq, έχει αναδειχθεί σε βασικό δείκτη αναφοράς για τον παγκόσμιο τεχνολογικό τομέα, κυρίως όσον αφορά την πρόοδο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς στους βασικούς της πελάτες περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως η Microsoft, η Google, η Meta και η Amazon.

Η αξία της Nvidia έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, δίνοντάς της τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον δείκτη S&P 500 και ασκώντας σημαντική επιρροή στη συνολική απόδοση των αμερικανικών αγορών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας αναμένεται μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών το βράδυ της Τετάρτης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,09% στις 554,84 μονάδες. Ο δείκτης είχε υποχωρήσει τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Ωστόσο, συνολικά ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί σχετικά θετικός μήνας για τον δείκτη, με άνοδο σχεδόν 1,5%, την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τη γενική άνοδο των παγκόσμιων αγορών τον Μάιο.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,26% στις 7.720,51 μονάδες, ανακάμπτοντας μετά τη χθεσινή πτώση κατά 1,6%. Οι επενδυτές είχαν ανησυχήσει λόγω του ενδεχόμενου μιας νέας περιόδου πολιτικής αστάθειας και της αδυναμίας ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026, μετά την ανακοίνωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν θα στηρίξουν τον Πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού σε ψήφο εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους μεγάλους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,16% στις 24.148,11 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,18% στις 9.282,15 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,50% στις 15.046,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,16% και διαμορφώνεται στις 7.856,90 μονάδες.

Στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, οι κλάδοι που καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη ήταν τα είδη οικιακής χρήσης, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης και η εξόρυξη, με άνοδο περίπου 0,6%.

Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές υποχωρούν κατά 0,2%, ενώ οι χημικές βιομηχανίες σημειώνουν πτώση 0,4%.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των ΗΠΑ κινούνται ελαφρώς ανοδικά τις πρώτες ώρες της ημέρας, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να ξεπέρασαν την πρωτοφανή απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παρουσίασαν μικτά πρόσημα την Τετάρτη, μετά τη δημοσίευση στοιχείων που έδειξαν ότι τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο – μια αξιοσημείωτη βελτίωση μετά από μήνες βαθύτερων πτώσεων.

Στην Ινδία, όπου οι αγορές παραμένουν κλειστές λόγω αργίας, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ υψηλοί τελωνειακοί δασμοί από τις ΗΠΑ που φτάνουν το 50%.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 11:01
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