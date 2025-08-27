Η επόμενη μέρα στη Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μπαϊρού – Οι επιλογές του Μακρόν

Πρώιμα σημάδια δείχνουν ότι το στοίχημα του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ενδέχεται να ρίξει την εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας του τον επόμενο μήνα, επιτείνοντας την κρίση που αντιμετωπίζει ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην προσπάθειά του να κυβερνήσει τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Politico, ο Μπαϊρού, τη Δευτέρα, ουσιαστικά προκάλεσε τους αντιπάλους του να τον ρίξουν στις 8 Σεπτεμβρίου, με φόντο την ανάγκη μείωσης του τεράστιου ελλείμματος του γαλλικού προϋπολογισμού. Οι περισσότεροι δείχνουν πρόθυμοι να δεχτούν την πρόκληση.

Η ακροαριστερή «Ανυπότακτη Γαλλία», που εδώ και καιρό επιδιώκει την απομάκρυνση του Μπαϊρού, ανακοίνωσε αμέσως ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής. Το ίδιο θα πράξουν και οι σοσιαλιστές της κεντροαριστεράς, οι οποίοι έχουν χάσει την υπομονή τους με τον μακροχρόνιο κεντρώο πολιτικό. Ακόμα και η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, που φαινόταν να περιμένει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό για να απειλήσει με ανατροπή του Μπαϊρού, φαίνεται πλέον αποφασισμένη να δώσει τη χαριστική βολή.

Το επιτελείο του Μπαϊρού φάνηκε αιφνιδιασμένο από την απόφαση της ακροδεξιάς. Κάποιος από το περιβάλλον του πρωθυπουργού, που μίλησε ανώνυμα στο POLITICO, δήλωσε ότι πίστευαν πως η Λεπέν «ήθελε να μας αφήσει να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά» της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ο Μπαϊρού έχει επιβιώσει από πολλές προτάσεις μομφής από τον διορισμό του στα τέλη του περασμένου έτους, χάρη σε αποχές είτε της Εθνικής Συσπείρωσης είτε των Σοσιαλιστών. Με καμία από τις δύο πλευρές να μη δείχνει διατεθειμένη να τον στηρίξει πλέον, οι πιθανότητες επιβίωσής του έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί — εκτός αν πετύχει μια απίθανη αναδίπλωση από τους αντιπάλους του.

Αν η κυβέρνηση Μπαϊρού πέσει, ο Μακρόν θα πρέπει να κάνει την επόμενη κίνηση.

Η συνεννόηση στην Εθνοσυνέλευση αποδεικνύεται δύσκολη από τότε που οι πρόωρες εκλογές του περασμένου καλοκαιριού έφεραν μια Βουλή χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, με τρεις περίπου ίσες σε δύναμη παρατάξεις: μια αριστερή συμμαχία, μια συμμαχία μεταξύ κεντρώων και συντηρητικών, και την ακροδεξιά.

Αν ο Μπαϊρού πέσει, θα είναι ο δεύτερος πρωθυπουργός που χάνει τη θέση του μετά τις εκλογές, προσπαθώντας να περάσει αμφιλεγόμενα μέτρα λιτότητας. Ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, ανατράπηκε με πρόταση μομφής μόλις τρεις μήνες μετά τον διορισμό του.

Ο διορισμός ενός τρίτου κεντρώου ή κεντροδεξιού πρωθυπουργού μπορεί να μοιάζει με το (λανθασμένα αποδιδόμενο στον Αϊνστάιν) ρητό περί τρέλας: να κάνεις το ίδιο ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Αλλά ο Μακρόν μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή αν θέλει να προστατεύσει την πολιτική του κληρονομιά πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ένα όνομα που συζητείται συχνά είναι αυτό του Υπουργού Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί. Ο 39χρονος είναι στενός σύμμαχος του Μακρόν και πρώην μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains — που υπήρξε βασικός εταίρος τόσο του Μπαϊρού όσο και του Μπαρνιέ. Θεωρείται επίσης ικανός πολιτικός διαπραγματευτής, με δυνατότητα διαλόγου ακόμη και με την ακροδεξιά.

Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να στραφεί προς την κεντροαριστερά, προσεγγίζοντας τους Σοσιαλιστές για να δημιουργήσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Το όνομα του πρώην Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε περιόδους κυβερνητικής κρίσης.

Όμως, οι Σοσιαλιστές πιθανόν να απαιτήσουν σημαντικές πολιτικές παραχωρήσεις, όπως αύξηση της φορολογίας — κάτι που ο Μακρόν έχει σταθερά απορρίψει από την πρώτη εκλογή του το 2017 — ή επανέναρξη της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Οι βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς καθιστούν αβέβαιο το κατά πόσον όλα τα στελέχη της θα στήριζαν έναν συνασπισμό που περιλαμβάνει πρώην πολιτικούς τους αντιπάλους, ειδικά καθώς η προεδρική εκλογή παραμένει ανοιχτή.

Πάντα ριψοκίνδυνος, ο Μακρόν θα μπορούσε να παίξει το χαρτί μιας νέας πρόωρης εκλογής για να λύσει το πολιτικό αδιέξοδο.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η διάλυση της Βουλής είναι αυτό ακριβώς που οδήγησε τη γαλλική πολιτική σε αυτό το χάος. Το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα από πέρυσι, οπότε μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγήσει απλώς σε άλλο ένα κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Μέχρι τη Δευτέρα, ο Μακρόν φαινόταν απίθανο να στείλει ξανά τους Γάλλους στις κάλπες. Είχε επανειλημμένα — και μόλις την περασμένη εβδομάδα — δηλώσει ότι επιθυμεί την παραμονή του Μπαϊρού στην πρωθυπουργία και κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες να συνεργαστούν.

Ωστόσο, η πίεση να διαλύσει το κοινοβούλιο αυξάνεται. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν, και δεν αποκλείεται κάποια πολιτική δύναμη να αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο σοσιαλιστής Μπορίς Βαλό δήλωσε ότι το κόμμα του προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ενώ η Λεπέν έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «μόνο μια νέα εκλογή θα επιτρέψει στους Γάλλους να επιλέξουν το μέλλον τους, ένα μέλλον με την Εθνική Συσπείρωση».

Η δήλωση της παλιάς αυτής φιγούρας της ακροδεξιάς ήταν κάπως αναπάντεχη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή της έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση — μια κατηγορία που η ίδια αρνείται και έχει ασκήσει έφεση.

Παραίτηση

Το χάος τροφοδοτεί νέες εκκλήσεις από τα άκρα του πολιτικού φάσματος για παραίτηση του Μακρόν — όπως είχε συμβεί και μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου καλοκαιριού.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Μακρόν, αν και έχει ελάχιστες πιθανότητες να περάσει. Όμως έμπειροι πολιτικοί αναλυτές ανοίγουν πλέον τη συζήτηση, και πολιτικοί δέχονται σχετικές ερωτήσεις σε εκπομπές.

Ο Μακρόν έχει κατηγορηματικά αρνηθεί ότι σκέφτεται πρόωρη αποχώρηση από την προεδρία. Όμως το μέλλον της Γαλλίας εξαρτάται από την ικανότητα της κυβέρνησης να παραδώσει έναν περιορισμένο προϋπολογισμό για το 2026, ώστε να μειωθούν τα ελλείμματα και οι δαπάνες.

Ό,τι κι αν ακολουθήσει, είναι σαφές ότι το πολιτικό χάος και η κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε εκρηκτικό μείγμα για τον πρόεδρο.