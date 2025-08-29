ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γαλλογερμανικά μάκρο και η άνοδος των αμυντικών μετοχών
Χρηματιστήρια
19:53 - 29 Αυγ 2025

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γαλλογερμανικά μάκρο και η άνοδος των αμυντικών μετοχών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή (29/8), καθώς η προσοχή στράφηκε στις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό σε Ε.Ε. και Γαλλία., ενώ οι επενδυτές ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο ενός «φορολογικού χτυπήματος» στις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ζημιές 0,64%.

Την ίδια στιγμή, ο DAX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,50% στις 23.919,62 μονάδες, ο βρετανικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,76% στις 7.703,90 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,32% στις 9.187,34 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 0,82% στις 14.948,20 μονάδες, ο ιταλικός MIB κατέγραψε απώλειες 0,59% στις 42.196,20 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε αποδυναμωμένος κατά 0,55% στις 7.760,08 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο πληθωρισμός καταναλωτή στη Γαλλία υποχώρησε στο 0,8% τον Αύγουστο από 0,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee, λίγο χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις σε δημοσκόπηση του Reuters. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών της ενέργειας και των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 1,6% και 2,1%, αντίστοιχα.

Στη Γερμανία, αντιθέτως, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,1% τον Αύγουστο από 1,8% τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ετήσιο ρυθμό 2%.

Στα εταιρικά νέα, οι αμυντικές εταιρείες ήταν οι κορυφαίοι κερδισμένοι στον δείκτη Stoxx 600 την Παρασκευή, με τις γερμανικές Hensoldt και Renk να ενισχύονται περίπου κατά 3% και 5%, αντίστοιχα, ενώ η Rheinmetall σημείωσε άνοδο 3,2%.

Η ώθηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς την Πέμπτη (29/8), ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη Βρετανία, το Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Έρευνας (IPPR) δημοσίευσε την Παρασκευή μια έκθεση προτείνοντας στην κυβέρνηση να επιβάλει εισφορά στις εμπορικές τράπεζες, με αφορμή τα πρόσφατα “ουρανοκατέβατα κέρδη” που σχετίζονται με τα υψηλότερα επιτόκια και τις αγορές ομολόγων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Η στοχοποίηση των τραπεζών θα μπορούσε να αποδειχθεί ελκυστική για τη Βρετανίδα Υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, καθώς αναζητά τρόπους να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά στον επικείμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Ο Ρας Μόουλντ, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, δήλωσε ότι οι επενδυτές εξετάζουν αν η “εποχή των τεράστιων κερδών, μερισμάτων και επαναγορών μετοχών” βρίσκεται πλέον υπό απειλή.

«Η χρονική στιγμή της συζήτησης για τη φορολογία, που τροφοδοτήθηκε από την έκθεση του think tank IPPR, είναι ατυχής καθώς συμπίπτει με νέα έρευνα της Lloyds που δείχνει άνοδο στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη, παρά τις πιέσεις του κόστους. Αυτό το θετικό κλίμα θα μπορούσε να απειληθεί εάν οι επιχειρήσεις θεωρήσουν ότι ένας νέος φόρος στις τράπεζες μπορεί να τις ωθήσει να γίνουν πιο αυστηρές στα κριτήρια δανεισμού», είπε ο Μόουλντ σε γραπτά σχόλια.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ριβς ίσως είναι «επιφυλακτική να προχωρήσει σε κάτι που θα μπορούσε να αποθαρρύνει επενδυτές και μετόχους, τη στιγμή που επιδιώκει να κερδίσει την εύνοια των αγορών και να προσελκύσει επενδύσεις», όπως και σε οποιοδήποτε μέτρο θα μπορούσε να περιορίσει τη δανειοδότηση και να συγκρατήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά τους, αναλυτές της Citi ανέφεραν σε σημείωμα προς πελάτες ότι η πρόταση του IPPR δεν πρόσθεσε πολλά σε μια συζήτηση γύρω από αυξήσεις στη φορολόγηση των τραπεζών, η οποία διεξάγεται εδώ και αρκετά χρόνια. Η κυβέρνηση των Εργατικών παραμένει διχασμένη για το πώς να προχωρήσει, με τη Ριβς να φαίνεται ότι προτιμά την ενθάρρυνση των τραπεζών να δανείζουν περισσότερο μέσω μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης, σύμφωνα με τη Citi.

Μελλοντικές επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αλλαγές στη σημερινή φορολογία των τραπεζών ή έναν νέο στοχευμένο φόρο στις αποδόσεις των αποθεματικών τους, σημείωσαν οι αναλυτές. Ωστόσο, το τελευταίο θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί και θα μπορούσε να ωθήσει τους δανειστές σε πιο επικίνδυνα χρηματοοικονομικά εργαλεία. «Μια αύξηση στη φορολογία των βρετανικών τραπεζών δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά εκτιμούμε ότι άλλα φορολογικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν πρώτα», κατέληξαν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταραχή στα «ήρεμα νερά» των ελληνοτουρκικών μετά τις δηλώσεις Φιντάν – Ανησυχίες για αύξηση των εντάσεων
Πολιτική

Ταραχή στα «ήρεμα νερά» των ελληνοτουρκικών μετά τις δηλώσεις Φιντάν – Ανησυχίες για αύξηση των εντάσεων

ΗΠΑ: Πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο λόγω ανησυχιών για τις τιμές
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο λόγω ανησυχιών για τις τιμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ