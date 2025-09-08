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Ράλι στην Ιαπωνία μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού
Χρηματιστήρια
09:41 - 08 Σεπ 2025

Ράλι στην Ιαπωνία μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας διαπραγματεύτηκαν κυρίως υψηλότερα τη Δευτέρα (8/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά την ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Shigeru Ishiba το Σαββατοκύριακο και εστίασαν το βλέμμα τους στα βασικά οικονομικά δεδομένα στην περιοχή.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας συμείωσε άλμα 1,5% μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, η οποία ήρθε μετά από εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης για την ήττα του στις εθνικές εκλογές στα τέλη του περασμένου έτους. Ο Topix ανέβηκε κατά 1% σε ιστορικό υψηλό.

Ο Koizumi Shinjiro, υπουργός Γεωργίας και γιος πρώην πρωθυπουργού, είναι πιθανός υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία, έγραψε σε σημείωμα της Δευτέρας ο Stefan Angrick, επικεφαλής οικονομικών της Ιαπωνίας και των αγορών αιχμής στην Moody's Analytics. Εν τω μεταξύ, ο Takaichi Sanae, προστατευόμενος του εκλιπόντος πρωθυπουργού Abe Shinzo και δεύτερος στις κομματικές εκλογές του περασμένου έτους, είναι επίσης βασικός υποψήφιος.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,272%, αφού σημείωσε ιστορικό υψηλό την περασμένη Τετάρτη, έχοντας ξεπεράσει τις 100 μονάδες βάσης φέτος. Η απόδοση του 20ετούς ομολόγου είναι πάνω από 3 μονάδες βάσης υψηλότερη στο 2,676%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ήταν 0,15% υψηλότερος, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,47%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,23%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,3%, μετά την άνοδο των εξαγωγών της Κίνας τον Αύγουστο κατά 4,4% σε όρους δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters για αύξηση 5,0%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης λιγότερο από το αναμενόμενο λόγω της επίμονης ύφεσης στον τομέα των ακινήτων, της αυξανόμενης ανασφάλειας στην εργασία, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,38%.

Ο Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,3%, ενώ ο δείκτης Sensex σημείωσε άνοδο 0,32%.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 09:43
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