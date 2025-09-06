ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Γαλλία σε αχαρτογράφητα νερά: Πολιτική αστάθεια, οικονομικές πιέσεις και φόβοι για επιπτώσεις στην Ευρωζώνη
Ειδήσεις
10:00 - 06 Σεπ 2025

Η Γαλλία σε αχαρτογράφητα νερά: Πολιτική αστάθεια, οικονομικές πιέσεις και φόβοι για επιπτώσεις στην Ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γαλλία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα πολιτική αστάθεια και οξύ οικονομικό πρόβλημα. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, ωστόσο οι περισσότεροι θεωρούν βέβαιη την πτώση του. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον έβδομο πρωθυπουργό που αλλάζει ο Εμανουέλ Μακρόν, στοιχείο που υπογραμμίζει την αδυναμία συγκρότησης σταθερών κυβερνήσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Στο οικονομικό πεδίο, η Γαλλία ζει πάνω από τις δυνατότητές της. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς, με το επιτόκιο να αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και εκείνο της Ιταλίας - το υψηλότερο σήμερα στην Ευρωζώνη. Υπενθυμίζεται ότι το Παρίσι επιχειρεί να μειώσει το γιγάντιο δημόσιο χρέος του, το οποίο βρίσκεται στα 113,9% του ΑΕΠ της χώρας, περίπου στα 3,345 τρισ. ευρώ.

Μέτρα λιτότητας και συγκρίσεις με την ελληνική κρίση χρέους

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού προκάλεσε τριγμούς στη γαλλική πολιτική σκηνή όταν πρότεινε πακέτο περικοπών δαπανών 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026. Η προσαρμογή αυτή δημιουργεί κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις. Παρά τις δυσκολίες, η χώρα εξακολουθεί να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τα δάνειά της, σε αντίθεση με την Ελλάδα του 2010, όταν η Ευρωζώνη πιάστηκε απροετοίμαστη. Από τότε έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί στήριξης που μειώνουν τον κίνδυνο αλυσιδωτών αντιδράσεων.

Ωστόσο, οι συγκρίσεις με την ελληνική κρίση άναψαν φωτιές. Αναφορά του υπουργού Οικονομικών σε ενδεχόμενη προσφυγή στο ΔΝΤ προκάλεσε σάλο και ανασκεύασε, ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο. Παρά τις διαβεβαιώσεις, ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις της γαλλικής κρίσης στην Ευρωζώνη παραμένει έντονος.

Το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό και οι επιλογές του Μακρόν

Το πολιτικό σκηνικό εμφανίζεται εξίσου ασταθές. Το παραδοσιακό δικομματικό σύστημα έχει καταρρεύσει, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, όπου δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ ακροδεξιάς, κεντροδεξιάς και αριστεράς. Η κυβέρνηση Μπαϊρού, που στηρίζεται σε ετερόκλητες δυνάμεις, δυσκολεύεται να βρει συνεννόηση για τον προϋπολογισμό. Η μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα εκφράζουν φόβους ότι θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος των περικοπών, με αποτέλεσμα να οργανώνονται ήδη κινητοποιήσεις, σε μια «αναβίωση» του κινήματος των κίτρινων γιλέκων.

Σε περίπτωση καταψήφισης, ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές: να κρατήσει τον Μπαϊρού ως υπηρεσιακό, να ορίσει νέο πρωθυπουργό ή -λιγότερο πιθανό- να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Παράλληλα επιχειρεί άνοιγμα προς τους Σοσιαλιστές, χωρίς μέχρι στιγμής να βρίσκει ανταπόκριση. Το ενδεχόμενο παραίτησής του θεωρείται αδύνατο, καθώς η θητεία του λήγει το 2027 και ο ίδιος έχει ενεργό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η Γαλλία δείχνει να βαδίζει σε μια περίοδο αβεβαιότητας, με την πολιτική και οικονομική κρίση να τροφοδοτούνται αμοιβαία. Σε αντίθεση με την ελληνική εμπειρία, οι θεσμοί της Ευρωζώνης είναι σήμερα πιο προετοιμασμένοι. Ωστόσο, η σταθερότητα της Γαλλίας παραμένει καθοριστική για το μέλλον ολόκληρης της Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 11:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει και τα σενάρια για πιθανές «εκπλήξεις»
Οικονομία

ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει και τα σενάρια για πιθανές «εκπλήξεις»

Εντυπωσιακή νίκη για την Εθνική Ελλάδος: Επικράτησε 5-1 έναντι της Λευκορωσίας
Ειδήσεις

Εντυπωσιακή νίκη για την Εθνική Ελλάδος: Επικράτησε 5-1 έναντι της Λευκορωσίας

«Εισαγωγή» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με ατάκες για Τσίπρα, εκλογές και 13ο μισθό
Πολιτική

«Εισαγωγή» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με ατάκες για Τσίπρα, εκλογές και 13ο μισθό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία
Πολιτική

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο
Ειδήσεις

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:15

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

Πολιτική
24/06/2026 - 08:07

«Όλα καλά» με τον Αβραμόπουλο, υποστηρίζει ο Βορίδης

ΜΕΤΑΛΛΑ
24/06/2026 - 08:04

Σκουριές: Εθνικό στίγμα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών - Επενδύσεις άνω των $3 δισ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:59

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:44

«Τέλος το ΝΑΤΟ»: Η... νεκρολογία που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ

Ναυτιλία
24/06/2026 - 07:01

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ