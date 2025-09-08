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Ευρωαγορές: Τα χρηματιστήρια αντέδρασαν θετικά καθώς η Γαλλία βαδίζει προς μια «δύσκολη» ψήφο εμπιστοσύνης
Χρηματιστήρια
19:33 - 08 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Τα χρηματιστήρια αντέδρασαν θετικά καθώς η Γαλλία βαδίζει προς μια «δύσκολη» ψήφο εμπιστοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν ανοδικά τη Δευτέρα 8/9, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στην κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία.

Ανοίγοντας τη νέα εβδομάδα σε θετικό έδαφος, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην επικείμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία για ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία αναμένεται να προκαλέσει πολιτική αναταραχή.

Στο πλαίσιο αυτό, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 0,27% υψηλότερα στις 550,72 μονάδες. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο δείκτης FTSE στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε άνοδο 0,14% στις 9.221,44 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,96% στις 23.824,10 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξης του 0,78% στις 7.734,84 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 1,08% στις 15.010,80 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε κέρδη 0,28% στις 41.723,69 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ανοδικά κατά 0,65% στις 7.754,11 μονάδες.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στις μετοχές λιανικής, που αυξήθηκαν κατά 1,65%, υπογραμμίζοντας την αισιοδοξία των καταναλωτικών αγορών.

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με ένα σχέδιο λιτότητας ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του ελλείμματος προϋπολογισμού στο 4,6% έως το 2026, ένα επίπεδο που, ωστόσο, εξακολουθεί να υπερβαίνει τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που ο Μπαϊρού καταψηφιστεί, ο πρόεδρος Μακρόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόκληση να διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Παράλληλα, η ολλανδική εταιρεία ημι­αγωγών ASML φαίνεται να έχει επενδύσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στη γαλλική startup τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI ως μέρος της χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ασφαλιστικός όμιλος Phoenix ανακοίνωσε ότι θα μετονομαστεί σε Standard Life, μια κλασική επωνυμία του ομίλου, και ότι η μετάβαση θα ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2026.

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