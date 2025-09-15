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Wall: Στα πράσινα οι δείκτες - Μεγάλη άνοδος για Tesla και αισιοδοξία για νομισματική χαλάρωση
Χρηματιστήρια
23:28 - 15 Σεπ 2025

Wall: Στα πράσινα οι δείκτες - Μεγάλη άνοδος για Tesla και αισιοδοξία για νομισματική χαλάρωση

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε τη Δευτέρα 15/9 πάνω από τις 6.600 μονάδες για πρώτη φορά μετά τα θετικά σχόλια του Τραμπ για τις εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα και την άνοδο της μετοχής της Tesla. 

Οι μετοχές ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, μετά τα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας για το εμπόριο εξελίσσονται θετικά. Οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για μια κρίσιμη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ανέβηκε κατά 0,47% στις 6.615,28 μονάδες, σημειώνοντας το πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 6.600 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq Composite επίσης ενισχύθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, αυξανόμενος κατά 0,94% στις 22.348,75 μονάδες. Τέλος, και ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κινήθηκε θετικά, αν και με μικρή άνοδο, κερδίζοντας 49,23 μονάδες ή 0,11%, κλείνοντας στις 45.883,45 μονάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαίοι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τα ποσοστά δασμών και την προθεσμία πώλησης της κινεζικής κοινωνικής πλατφόρμας TikTok. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν θετική και ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι στις ΗΠΑ ήθελαν πολύ να διατηρηθεί, πιθανόν αναφερόμενος στην TikTok. Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση της TikTok εάν η Κίνα δεν εγκαταλείψει τα αιτήματά της για μείωση δασμών και τεχνολογικούς περιορισμούς, ανέφερε το Reuters τη Δευτέρα, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονταν, η κινεζική ρυθμιστική αρχή αγοράς δήλωσε ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας και ότι θα συνεχίσει την έρευνα για την εταιρεία ημιαγωγών. Η μετοχή της Nvidia αψήφησε την ευρύτερη τάση των λεγόμενων «Magnificent Seven», κλείνοντας ελαφρώς κάτω από το αμετάβλητο επίπεδο.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο κατά 3,6% τη Δευτέρα, φτάνοντας τα 410,26 δολάρια, ξεπερνώντας την τιμή κλεισίματος του 2024 κατά πάνω από 6 δολάρια. Έχουν ανέβει 85% από το χαμηλό της χρονιάς στα 221,86 δολάρια στις 4 Απριλίου. Έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος, Έλον Μασκ, αγόρασε μετοχές αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω του οικογενειακού του ιδρύματος. Οι επενδυτές ερμήνευσαν την αγορά ως ψήφο εμπιστοσύνης του Μασκ στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της στη ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ενταθεί.

Τα κέρδη της Δευτέρας ακολουθούν τα τελευταία οικονομικά δεδομένα που δείχνουν εξασθένηση της αγοράς εργασίας και χαμηλό πληθωρισμό, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά την ολοκλήρωση της συνεδριασης της την Τετάρτη. Η αγορά εκτιμούσε με 95,8% βεβαιότητα ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης μείωσης κατά 0,5% ήταν μόλις 4,2%, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Η αγορά αναμένει πλήρως ότι η Fed θα ξεκινήσει μια σειρά μειώσεων επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Scott Wren, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Wells Fargo Investment Institute. «Μεγάλο μέρος της σημερινής κίνησης αφορά την προετοιμασία των επενδυτών για την ανακοίνωση της Τετάρτης. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα “αγοράστε τη φήμη, πουλήστε την πραγματικότητα” γεγονός, αλλά είναι βέβαιο ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά πιθανότατα δεν θα θέλουν να μπουν στη συνεδρίαση της Τετάρτης βραχυπρόθεσμα στο SPX».

Η μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει επωφεληθεί από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τη Γερουσία για να δουν αν ο Stephen Miran θα ορκιστεί ως διοικητής της Fed εγκαίρως για τη συνεδρίαση της FOMC αυτής της εβδομάδας.

Ανοδική πορεία για το πετρέλαιο λόγω ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια

Σε θετικό έδαφος έκλεισαν οι τιμές του πετρελαίου, τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των επιθέσεων με drones της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια και της πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Το Brent κινήθηκε ανοδικά κατά 45 σεντς, ή 0,67%, στα 67,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε με άνοδο 61 σεντς, ή 0,97%, στα 63,30 δολάρια το βαρέλι.

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