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Πιλότοι σε «έλλειψη»: Ποιος είναι ο μισθός τους σε Ευρώπη και Ελλάδα
Εργασιακά
23:10 - 15 Σεπ 2025

Πιλότοι σε «έλλειψη»: Ποιος είναι ο μισθός τους σε Ευρώπη και Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ελβετίας, SWISS, ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει περίπου 1.400 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο, λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης πιλότων. Το πρόβλημα αυτό αναδεικνύει μια ευρύτερη πραγματικότητα στην ευρωπαϊκή αεροπορία: το επάγγελμα του πιλότου είναι από τα πιο ακριβοπληρωμένα, αλλά και από τα πιο απαιτητικά, τόσο σε επίπεδο κόστους εκπαίδευσης όσο και σε προϋποθέσεις εμπειρίας αναφέρει το Euronews.

Σύμφωνα με την SWISS, η εκπαίδευση ενός πιλότου μπορεί να κοστίσει έως και 150.000 ευρώ. Παρά το υψηλό κόστος, το επάγγελμα συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες υποψήφιους, καθώς οι μισθοί στην Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Οι αποδοχές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και καθορίζονται κυρίως από την εμπειρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μισθοί κυμαίνονται από 54.283 ευρώ για νεοεισερχόμενους πιλότους έως 173.243 ευρώ για όσους διαθέτουν σημαντική εμπειρία, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Σταδιοδρομίας. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει μέσες ετήσιες αποδοχές γύρω στα 95.240 ευρώ, με τις αμοιβές στο Λονδίνο να φτάνουν ακόμη υψηλότερα.

Στη Γερμανία, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των πιλότων ανέρχονται σε περίπου 150.792 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τις 340.000 ευρώ. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (ERI), οι μισθοί κυμαίνονται από 73.785 ευρώ για πιλότους με μικρή εμπειρία έως 132.117 ευρώ για όσους εργάζονται περισσότερα από οκτώ χρόνια.

Στη Γαλλία, η στατιστική υπηρεσία INSEE κατέγραψε μέσο ετήσιο μισθό 111.600 ευρώ το 2023, ενώ το ERI δίνει έναν μέσο όρο 87.903 ευρώ, ο οποίος αυξάνεται πάνω από τις 100.000 ευρώ για έμπειρους πιλότους. Στη Σουηδία, οι πιλότοι αμείβονται με περίπου 77.904 ευρώ ετησίως, ενώ σύμφωνα με την ERI οι αποδοχές φτάνουν σε μέσο όρο τα 80.822 ευρώ.

Τα υψηλότερα επίπεδα μισθών στην Ευρώπη εντοπίζονται στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Στην Ελβετία, οι ετήσιες αποδοχές φτάνουν κατά μέσο όρο τις 113.672 ευρώ, το Βέλγιο καταγράφει 110.424 ευρώ και η Ιρλανδία 108.007 ευρώ. Η Ryanair, με έδρα το Δουβλίνο, αναφέρει ότι οι πιλότοι της μπορούν να κερδίζουν έως και 180.000 ευρώ τον χρόνο.

Στην Αυστρία και την Ολλανδία, οι μέσες αποδοχές ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, ενώ στη Φινλανδία φτάνουν περίπου τις 96.000 ευρώ. Στην Ιταλία και την Ισπανία, όπου δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, το ERI εκτιμά τους μέσους μισθούς σε 80.427 και 77.269 ευρώ αντίστοιχα.

Κατακόρυφη πτώση μισθών στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη

Η εικόνα αλλάζει δραστικά στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη, όπου οι μισθοί είναι σαφώς χαμηλότεροι. Στην Πορτογαλία, οι πιλότοι κερδίζουν κατά μέσο όρο 60.054 ευρώ ετησίως, ενώ στην Ελλάδα οι αποδοχές ανέρχονται σε 56.523 ευρώ, με τους έμπειρους πιλότους να ξεπερνούν τις 70.000 ευρώ. Στην Πολωνία ο μέσος μισθός φτάνει τις 50.000 ευρώ, στην Τσεχία τις 47.974 ευρώ, ενώ στη Ρουμανία οι πιλότοι κερδίζουν μόλις 32.299 ευρώ ετησίως, με την εμπειρία να μπορεί να ανεβάσει το ποσό έως και τις 40.000 ευρώ.

Η σύγκριση αναδεικνύει τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι έμπειροι πιλότοι στη Δυτική Ευρώπη κερδίζουν περισσότερο από τρεις φορές τις αποδοχές συναδέλφων τους στην Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που τροφοδοτεί τη μετακίνηση προσωπικού και οξύνει τις ελλείψεις. Η αυξανόμενη ζήτηση πτήσεων και η αδυναμία κάλυψης θέσεων οδηγεί ήδη σε χιλιάδες ακυρώσεις, όπως στην περίπτωση της SWISS, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για επενδύσεις στην εκπαίδευση και καλύτερη μισθολογική ισορροπία στον κλάδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 22:56
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