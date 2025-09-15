Τραμπ: Στα «σκαριά» συμφωνία με Πεκίνο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του TikTok

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του σχετικά με τα εμπορικά deals με την Κίνα, άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε: «Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι!».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή (19/9) με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ και υπογράμμισε ότι «η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! [Οι συνομιλίες] θα ολοκληρωθούν σύντομα».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία, ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.

Μπέσεντ: Επιτεύχθηκε συμφωνία-πλαίσιο για το TikTok

Ο Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνομιλιών με την Κίνα στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε συμφωνία-πλαίσιο για το TikTok, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του στην αμερικανική πλευρά.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά την επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου πρωθυπουργού, Σι Τζινπίνγκ.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες, το Πεκίνο είχε προειδοποιήσει ότι θα χειριστεί την υπόθεση του TikTok βάσει των νόμων της Κίνας, καλώντας τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις μονομερείς πιέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές μέσω διαλόγου με σεβασμό και ισοτιμία.