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Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα μάκρο
Χρηματιστήρια
10:51 - 25 Σεπ 2025

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα μάκρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές ανοίγουν σε αρνητικό έδαφος το πρωί της Πέμπτης (25/9), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,27% και διαμορφώνεται στις 552,40 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,40% στις 23.587,80 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,22% στις 9.230,50 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση κατά 0,44% και διαμορφώνεται στις 7.793,22 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,23% και διαμορφώνεται στις 42.082,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολισθαίνει κατά 0,48% στις 15.141,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,10% και διαμορφώνεται στις 7.922,42 μονάδες.

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου ήταν το φωτεινό σημείο, με το δείκτη Stoxx Europe 600 Retail να σημειώνει άνοδο 0,6% στις πρώτες συναλλαγές. Οι μετοχές της H&M σημειώνουν άνοδο 10,26% και κατακτούν την πρώτη θέση στον Stoxx 600, αφού τα κέρδη της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Αλλού, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία για την απασχόληση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τρίτη (23/9) ότι η «ψύξη» της αγοράς εργασίας υπερισχύει των ανησυχιών για τον επίμονο πληθωρισμό, προωθώντας την πρώτη μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας για το έτος.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις εκθέσεις για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γαλλία.

Στην έκθεσή για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γερμανία, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη το πρωί, η GfK και το Ινστιτούτο Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM) ανέφεραν ότι η πτωτική τάση στο κλίμα των καταναλωτών είχε σταματήσει λόγω των βελτιωμένων προσδοκιών για τα εισοδήματα. Ωστόσο, ο Rolf Bürkl, επικεφαλής του τμήματος κλίματος καταναλωτών στο NIM, δήλωσε ότι οι παρατηρητές της αγοράς πρέπει να προσεγγίσουν τα στοιχεία με προσοχή.

«Είναι περισσότερο από αβέβαιο αν αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας διαρκούς ανάκαμψης. Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα», εξήγησε στην έκθεση. «Η γεωπολιτική κατάσταση, οι ανησυχίες για την απασχόληση και οι ανανεωμένοι φόβοι για τον πληθωρισμό είναι πιθανό να εμποδίσουν μια πλήρη ανάκαμψη προς το παρόν».

Η τελευταία ενημέρωση για τη νομισματική πολιτική από την Ελβετική Εθνική Τράπεζα θα βρεθεί, επίσης, στο επίκεντρο της προσοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 10:50
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