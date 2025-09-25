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Υπόθεση Τεμπών: O Φλωρίδης «προβλέπει» εισαγγελική απόφαση για εκταφή
Πολιτική
10:43 - 25 Σεπ 2025

Υπόθεση Τεμπών: O Φλωρίδης «προβλέπει» εισαγγελική απόφαση για εκταφή

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε εκταφή για ταυτοποίηση της σορού του γιού του κ. Ρούτσι που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε την εξής δήλωση:

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Ερωτηθείς αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, σημείωσε «εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

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