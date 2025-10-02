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Ασιατικές αγορές: Άνοδος με ώθηση από τεχνολογία – Ιστορικό ρεκόρ για τον Kopsi
Χρηματιστήρια
08:56 - 02 Οκτ 2025

Ασιατικές αγορές: Άνοδος με ώθηση από τεχνολογία – Ιστορικό ρεκόρ για τον Kopsi

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άλμα άνω του 3% την Πέμπτη, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις των μετοχών της Samsung Electronics και της SK Hynix.

Οι μετοχές των δύο εταιρειών – οι οποίες ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης συνεργασία με την OpenAI για την προμήθεια τσιπ μνήμης – κατέγραψαν άνοδο άνω του 4% και 11%, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,95%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την εκτίμηση για άνοδο 2% σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η νέα μέτρηση συγκρίνεται με την άνοδο 1,7% του Αυγούστου.

Στην Ιαπωνία, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,6%, ενώ ο δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,54%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 1,14%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,30%. Η μετοχή της Zijin Gold εκτοξεύτηκε σχεδόν κατά 12%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μετά την έναρξη διαπραγμάτευσής της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη. Ο δείκτης Hang Seng Tech ενισχύθηκε κατά 2,08%.

Οι αγορές της Κίνας και της Ινδίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών κατέγραψαν μικρές μεταβολές κατά τις πρωινές ώρες της ασιατικής συνεδρίασης, μετά το νέο ρεκόρ που σημείωσε ο S&P 500 την Τετάρτη στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης θα έχει σύντομη διάρκεια.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς η Γερουσία θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω του Γιομ Κιπούρ, ωστόσο οι επενδυτές θεωρούν πιθανό να επεκταθεί για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Στις ΗΠΑ, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,34%, κλείνοντας στις 6.711,20 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε φτάσει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,42%, κλείνοντας στις 22.755,16 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 43,21 μονάδες ή 0,09%, για να κλείσει στις 46.441,10 μονάδες.

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