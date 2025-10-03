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Ευρωπαϊκές μετοχές: Θετικό κλείσιμο εβδομάδας, μετά από νέο ιστορικό υψηλό
Χρηματιστήρια
19:50 - 03 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκές μετοχές: Θετικό κλείσιμο εβδομάδας, μετά από νέο ιστορικό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Παρασκευή 3/10, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία που οδήγησε τα περιφερειακά χρηματιστήρια σε κέρδη αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,50% στις 570,46 μονάδες, μετά από αντίστοιχα κέρδη 0,5% την Πέμπτη, και ενώ νωρίτερα μέσα στη μέρα είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

Τα κυριότερα χρηματιστήρια της περιοχής, επίσης, ενισχύθηκαν. Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου, που επίσης σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, έκλεισε με άνοδο 0,67% στις 9.491,25 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,35% στις 24.438,59 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,31% και διαμορφώθηκε στις 8.081,54 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που κινήθηκε πτωτικά κατά 0,15% και έκλεισε στις 24.386,31 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε άνοδο 0,42% στις 43.258,11 μονάδες, ο ισπανικός IBEX με κέρδη 0,67% στις 15.600,30 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,86% και έκλεισε στις 8.115,02 μονάδες.

Η αυστριακή Raiffeisen Bank ξεχώρισε με άνοδο 7,4%, κορυφαία στο Stoxx 600, μετά από δημοσίευμα του Financial Times που ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να άρει τις κυρώσεις σε Ρώσο ολιγάρχη για να αποζημιώσει τη Raiffeisen για ζημίες στη Ρωσία. Η τράπεζα διαθέτει τη μεγαλύτερη παραμένοντα ρωσική δραστηριότητα μεταξύ των δυτικών τραπεζών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα την κατάσταση με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο έχει εισέλθει στην τρίτη μέρα, με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να προειδοποιεί ότι η διακοπή της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, η συζήτηση για «τείχος» κατά των ρωσικών drones συνεχίζεται μετά τη συνάντηση των περιφερειακών ηγετών στην Κοπεγχάγη νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την πρωτοβουλία.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή λόγω εντοπισμού drones, αναφέρει το Reuters. Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ενισχύθηκε 0,5%, με την ιταλική εταιρεία Avio να κλείνει με άνοδο 2%.

Στην Ελβετία, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εμφάνισε μείωση 0,2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Ελβετική Στατιστική Υπηρεσία, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών σε ξενοδοχεία, αεροπορικά ταξίδια και πακέτα διακοπών. Η αγορά προβλέπει ότι η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 0% στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, μετά τη διατήρηση του επιτοκίου αμετάβλητου την προηγούμενη εβδομάδα.

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