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Στην Ελλάδα ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας - Συναντήσεις για επενδύσεις
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
19:39 - 03 Οκτ 2025

Στην Ελλάδα ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας - Συναντήσεις για επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Αυτού Εξοχότης  Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα στις 6 & 7 Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση  της στρατηγικής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη αποτελεί άμεση συνέχεια του στρατηγικού πλαισίου που καθιερώθηκε κατά την ιστορική επίσκεψη του Διαδόχου, της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στην Ελλάδα το 2022, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του  Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας και βασίζεται στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία τον Ιανουάριο του 2025.

Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με σειρά υψηλού επιπέδου κυβερνητικών συναντήσεων. Η Αυτού Εξοχότης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, για να συζητήσουν το πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεων. Στη συνέχεια, ο Υπουργός θα συνομιλήσει με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο συζήτησης τη συνεργασία σε επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης και της επεξεργασίας ορυκτών. Επίσης, θα επισκεφθεί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με στόχο τη διερεύνηση περιοχών συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία, ενισχύοντας τον στόχο της Ελλάδας να καταστεί στρατηγικός ναυτιλιακός κόμβος που θα συνδέει την Ευρώπη με τμήματα της Ασίας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα συνεχιστεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, με έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργασιών. Η Αυτού Εξοχότης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας - Ελλάδας για τις επιχειρήσεις, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Η Στρογγυλή Τράπεζα θα συγκεντρώσει ηγετικά στελέχη από τη βιομηχανία και τον εξορυκτικό κλάδο της Ελλάδας, προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένες ευκαιρίες συνεργασίας και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Αυτές οι συζητήσεις θα εστιάσουν στη μετατροπή του στρατηγικού οράματος του Συμβουλίου Συνεργασίας σε συγκεκριμένες βιομηχανικές και εμπορικές συνέργειες. Κεντρικό θέμα θα αποτελέσει η σημαντική, αλλά ακόμη ανεκμετάλλευτη, δυναμική ανάπτυξης του μη πετρελαϊκού εμπορίου, το οποίο ανήλθε σε 485,2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2024. Οι δύο χώρες θα εξετάσουν συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων, μεταξύ των οποίων η προώθηση σαουδαραβικών εξαγωγών όπως το καουτσούκ και τα χημικά προϊόντα, καθώς και η διευκόλυνση εισαγωγών από την Ελλάδα, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα αγροτικά παρασκευάσματα.

Κύριοι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελούν οι βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, κατάντη χημικών προϊόντων, και μετάλλων. Στον κλάδο των χημικών, το Βασίλειο είναι κορυφαίος παγκόσμιος παράγοντας στην πετροχημική αγορά και σημαντικός εξαγωγέας πετροχημικών προϊόντων προς την Ελλάδα. Επιπλέον, και οι δύο χώρες διαθέτουν ισχυρή τεχνογνωσία στην εξόρυξη και επεξεργασία αλουμινίου. Οι συναντήσεις θα λειτουργήσουν ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των δυο χωρών και θα διευκολύνουν την μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών σε αυτούς τους τομείς.

Η σχέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας έχει σταθερά ενισχυθεί, μέσω θεσμικών μηχανισμών όπως η Επιτροπή Επενδύσεων και Εμπορίου, η Πολιτιστική Επιτροπή και το Εμπορικό Συμβούλιο Σαουδικής Αραβίας & Ελλάδας. Η επίσκεψη της Αυτού Εξοχότητος Υπουργού Bandar bin Ibrahim Alkhorayef αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία, με στόχο την επέκταση των βιομηχανικών συνεργασιών, τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αγορές και την εδραίωση της θέσης του Βασιλείου ως δεύτερου μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της Ελλάδας στην περιοχή, σύμφωνα με τους ευρύτερους στόχους της Σαουδικής Αραβίας για το Όραμα 2030.

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