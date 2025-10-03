Μητσοτάκης στο 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Μόνο η ΝΔ εγγυάται ασφάλεια, μακριά από περιπέτειες

Στο 14ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα θα συνεχίσει να προχωρά με ασφάλεια και ελπίδα.

«Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα που σφράγισε τη ζωή του τόπου και όλων μας. Η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για μια περήφανη Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις αστοχίες, αλλά υπογραμμίζοντας ότι μόνο η ΝΔ εξασφαλίζει ότι η χώρα θα αποφύγει περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις θυσίες των Ελλήνων. «Όπως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσουμε και το 2027», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους, οι οποίες ανακοινώθηκαν στη 89η ΔΕΘ, και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τα 1.500 ευρώ έως το 2027, ξεπερνώντας τις προκλήσεις του λαϊκισμού και ανακτώντας διεθνές κύρος.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία, όπως είπε, συχνά λειτουργούν ως θάλαμοι αντήχησης, διαβρώνοντας την αλήθεια και καθιστώντας την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης. Υπογράμμισε την ανάγκη αντίστασης στις φήμες και στο ψέμα, προβάλλοντας την αλήθεια και τις θέσεις της κυβέρνησης, με έμφαση στη σημασία των συγκλίσεων και της ενότητας.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ενεργή συμμετοχή στα κοινά και η πίστη στη δημοκρατία αποτελούν καθήκον για τη νέα γενιά, η οποία θα συνδιαμορφώσει την επόμενη μέρα της χώρας σε ένα περιβάλλον που απαιτεί εγρήγορση και υπευθυνότητα.