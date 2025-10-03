Στυλιανίδης στο Reporter: Με ενίσχυση των προσπαθειών τα ναυπηγεία μας μπορούν να κατασκευάσουν τα πάντα

«Είμαι από τους πρώτους που πιστεύω στις δυνατότητες της Ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες ώστε να αναλάβουν τα ναυπηγεία μας σημαντικά προγράμματα κυρίως στον αμυντικό τομέα».

Αυτό υπογραμμίζει ο Βουλευτής Επικρατείας και πρώην υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης στο Reporter, επισημαίνοντας ότι πάντα πίστευε και συνεχίζει να πιστεύει στις δυνατότητες του Ελληνικού ναυπηγικού τομέα, κάτι που, όπως υπογραμμίζει, έχει επισημάνει αρκετές φορές και σε πολλούς ξένους συνομιλητές του.

Στην ομιλία μου, είπε, απλά διαπίστωσα ότι χρειαζόμαστε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να φτάσουμε στο σημείο να «χτίσουμε» φρεγάτες Belharra και σε καμία περίπτωση δεν υπονόησα ότι δεν μπορούμε. Πρέπει όμως να περάσουμε από διάφορα στάδια για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πιστεύω πως τα Ελληνικά χέρια μπορούν να ναυπηγήσουν τέτοια πλοία, αλλά χρειάζεται να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες μας και σε καμία περίπτωση δεν απαξιώνω όσα έχουν γίνει ως σήμερα», κατέληξε.