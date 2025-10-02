Μπέσεντ: Το shutdown πλήττει το αμερικανικό ΑΕΠ και την εργατική τάξη

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη (2/10) ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να πληγεί από το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να διεξαχθεί μια συζήτηση, κλείνοντας την κυβέρνηση και μειώνοντας το ΑΕΠ», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC. «Θα μπορούσαμε να δούμε ένα πλήγμα στο ΑΕΠ, ένα πλήγμα στην ανάπτυξη και ένα πλήγμα στην εργατική τάξη της Αμερικής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία δύο τρίμηνα, μετά την ύφεση που γνώρισε η οικονομία στις αρχές του έτους. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,8% το δεύτερο τρίμηνο και, σύμφωνα με το δείκτη GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, αναμένεται να αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό και για το τρίτο τρίμηνο που μόλις ολοκληρώθηκε.

Αν και οι προηγούμενες διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης δεν είχαν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη, μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια ζημιά, ιδίως αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει και απολύσει μόνιμα ένα σημαντικό μέρος των περίπου 750.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων που επηρεάζονται από την τρέχουσα κατάσταση.

Ερωτηθείς για το αν ο Τραμπ εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, ο Μπέσεντ το χαρακτήρισε «θέμα συζήτησης».

«Ο γερουσιαστής [Τσακ] Σούμερ, ο εκπρόσωπος [Χάκιμ] Τζέφρις, ξέρετε, είναι αδύναμοι, είναι αποδιοργανωμένοι», είπε ο Μπέσεντ για τους αντίστοιχους ηγέτες των Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή. «Δεν εκπροσωπούν τον αμερικανικό λαό και ξέρετε ότι επινοούν δικαιολογίες».

Η αγορά εργασίας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα μέρη της οικονομίας αυτή τη στιγμή. Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες μειώθηκαν κατά 32.000 το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ADP, αντανακλώντας την επιβράδυνση στις προσλήψεις. Αν και οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο, οι απολύσεις που ανακοινώθηκαν φέτος είναι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2020, το έτος της πανδημίας Covid, ανέφερε η εταιρεία εξεύρεσης εργασίας Challenger, Gray & Christmas.

Σε ένα άλλο θέμα, ο Μπέσεντ είπε ότι την Τρίτη (7/10) θα ανακοινωθούν νέα σχετικά με «ουσιαστική στήριξη» για τους αγρότες, ιδίως στον κλάδο της σόγιας.

Επίσης, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι συνεντεύξεις για την εξεύρεση αντικαταστάτη του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει το Μάιο του 2026. Ο Μπέσεντ έχει μιλήσει με περίπου 11 υποψήφιους για τη θέση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.