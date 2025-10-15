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Ανοδική αντίδραση στις ευρωαγορές με ώθηση από τις μετοχές πολυτελών ειδών
Χρηματιστήρια
19:42 - 15 Οκτ 2025

Ανοδική αντίδραση στις ευρωαγορές με ώθηση από τις μετοχές πολυτελών ειδών

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά έκλεισαν οι μετοχές στις ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη (15/10),  με τις εταιρείες πολυτελών ειδών να ηγούνται των κερδών, καθώς οι αγορές της περιοχής ανέκαμψαν μετά τη βουτιά σε χαμηλό δύο εβδομάδων.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο σχεδόν 0,7%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με άνοδο 2%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο — καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τη νέα κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ο οποίος υποσχέθηκε την Τρίτη να αναστείλει τη διαμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι μετά τις εκλογές του 2027 — μια από τις βασικές οικονομικές πολιτικές του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης χαιρετίστηκε από τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση Λεκορνύ κατά την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης την Πέμπτη.

Αντίθετα, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB έκλεισε με πτώση 0,4%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,3%. Ο γερμανικός DAX κυμάνθηκε γύρω από το μηδέν κατά τη διάρκεια της ημέρας και τελικά έκλεισε με μικρή πτώση 0,1%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές πολυτελείας ηγήθηκαν της ανόδου της ημέρας, καθώς η LVMH εκτινάχθηκε κατά 12,2%. Η Christian Dior, η οποία κατέχει μεγάλο ποσοστό της LVMH, κατέγραψε άνοδο σχεδόν 12%. Η Kering ενισχύθηκε κατά 4,8%, η Moncler κατά 4,7%, και η Burberry σημείωσε άνοδο άνω του 3,4%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Luxury 10 ενισχύθηκε σχεδόν 6,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιανουάριο και τη δεύτερη καλύτερη ενδοσυνεδριακή επίδοση του έτους.

Αντιθέτως, οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικής βιομηχανίας υποχώρησαν. Η γερμανική Renk, κατασκευάστρια εξαρτημάτων για τανκ, υποχώρησε κατά 8,6% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ η Saab, κατασκευάστρια μαχητικών αεροσκαφών, έπεσε περισσότερο από 4,9%. Η Hensoldt κατέγραψε πτώση 5%, ενώ η Rheinmetall υποχώρησε πάνω από 5% μέχρι το κλείσιμο της αγοράς.

Σε άλλες ειδήσεις, ο παραγωγός χαλκού Aurubis υποχώρησε κατά 6,5% μετά την πώληση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές, αξίας 500 εκατ. ευρώ, από τη γερμανική χαλυβουργία Salzgitter, η οποία κατέχει σημαντικό μερίδιο στην Aurubis. Τα ομόλογα αυτά αντιστοιχούν περίπου στο 7% των μετοχών της Aurubis.

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