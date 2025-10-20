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Άνοδος στη Wall Street με οδηγό την Apple και ελπίδες για λήξη του shutdown
Χρηματιστήρια
23:08 - 20 Οκτ 2025

Άνοδος στη Wall Street με οδηγό την Apple και ελπίδες για λήξη του shutdown

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα (20/10), χάρη στην άνοδο της μετοχής της Apple, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στην πιθανότητα τερματισμού του παρατεταμένου κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ, αλλά και στα πολυαναμενόμενα εταιρικά αποτελέσματα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 1,12% στις 46.707,55 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,07% στις 6.735,07 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άλμα 1,37% στις 22.990,54 μονάδες.

Πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν τη Δευτέρα (20/10) στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το ενδεχόμενο παγκόσμιας υπερπροσφοράς, ενώ οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας και μειωμένη ζήτηση ενέργειας.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Apple ηγήθηκε της ανόδου της αγοράς, καταγράφοντας άνοδο 4%, αφού η Loop Capital αναβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή της από «ουδέτερη» σε «αγορά». Η εταιρεία σημείωσε ότι παρατηρούνται θετικές τάσεις στη ζήτηση για τα iPhone, αναφέροντας πως «βρισκόμαστε πλέον στην αρχή ενός μακροχρόνιου κύκλου υιοθέτησης των προϊόντων της Apple, που αναμένεται να οδηγήσει σε συνεχή αύξηση των αποστολών iPhone έως το 2027».

Επιπλέον, ώθηση στις μετοχές έδωσαν και τα σχόλια για το ενδεχόμενο λήξης της κυβερνητικής παράλυσης (shutdown), η οποία διανύει την 20ή ημέρα της. Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Kevin Hassett, δήλωσε στο CNBC ότι «το πιθανότερο είναι να λήξει αυτή την εβδομάδα». Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι «μετριοπαθείς» Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν συμφωνία, ενώ ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να λάβει ισχυρότερα μέτρα για να βάλει τέλος στην κρίση, εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές προέρχονται από μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, η οποία ωστόσο έκλεισε ανοδικά, παρά τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τις πιέσεις από ζημίες δανείων σε περιφερειακές τράπεζες και τις απώλειες σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλα αυτά, η δυναμική εκκίνηση της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου φαίνεται να ενισχύει το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι επενδυτές προσδοκούν και νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Bank of America, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο πρώτης εβδομάδας (68%) και ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (73%).

Αυτή την εβδομάδα, πολλές μεγάλες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών είναι οι Netflix, Coca-Cola, Tesla και Intel. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να είναι ισχυρά, πιθανώς υπερκαλύπτοντας τις προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Οι αγορές έδειξαν επίσης σημάδια σταθεροποίησης μετά τις ανησυχίες για πιστωτικούς κινδύνους που προκάλεσαν ευρύτερη αναταραχή την Πέμπτη. Η αγορά πανικοβλήθηκε όταν οι Zions Bancorporation και Western Alliance ανακοίνωσαν προβλήματα που σχετίζονται με κακά δάνεια, γεγονός που προκάλεσε πτώση στις μετοχές αρκετών μεγάλων και περιφερειακών τραπεζών, πριν την ήοια ανάκαμψη της Παρασκευής. Οι μετοχές των Zions και Western Alliance σημείωσαν άνοδο 4% στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν ήπια άνοδο την Παρασκευή, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αργότερα μέσα στον μήνα στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ εξέφρασε παρόμοια άποψη και τη Δευτέρα, λέγοντας ότι αναμένει μια «δίκαιη» συμφωνία με την Κίνα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε επίσης πως θεωρεί ότι «η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί» με την Κίνα και ότι είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ εντός της εβδομάδας. Οι δηλώσεις αυτές υποδεικνύουν ότι η απειλή του Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου ίσως τελικά δεν υλοποιηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 0,55%, κλείνοντας στα 60,95 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού τύπου West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με πτώση 0,30%, στα 56,98 δολάρια το βαρέλι.

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